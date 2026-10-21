பெண் தகராறில் கத்தியால் குத்தி வாலிபர் கொலை

UPDATED : அக் 21, 2026 04:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:24 PM
புதுடில்லி: பிதம்பூரா பகுதியில் பெண் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் வாலிபர் ஒருவர் குத்திக் கொல்லப்ப்டடார்.
வடமேற்கு டில்லி, மவுரியா என்கிளேவ் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பிதம்பூராவின் கியுயூ பிளாக் அருகே, ஒரு இளைஞருக்கும் நான்கு சிறுவர்களுக்கும் இடையே, பெண் தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் அஷு, அருண் என்ற இளைஞர்கள் கத்தியால் குத்தப்பட்டு படுகாயமடைந்தனர்.
இதையடுத்து, கத்தியால் குத்தப்பட்ட இருவரும் அருகில் உள்ள பி.எஸ்.ஏ., மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அங்கு, அருண் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். காயமடைந்த அஷுவுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சம்பவ இடத்தில் ரத்தக்கறையுடன் கத்தியை கைப்பற்றிய போலீசார், இச்சம்பவம் தொடர்பாக நான்கு சிறுவர்களை பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.