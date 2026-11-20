ஜி.டி.ஏ., 6 'வீடியோ கேம்' உலகை உருவாக்கிய பெங்களூரு தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள்
ஜி.டி.ஏ., 6 'வீடியோ கேம்' உலகை உருவாக்கிய பெங்களூரு தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள்
ADDED : நவ 20, 2026 12:28 AM
ADDED : நவ 20, 2026 12:28 AM
பெங்களூரு: உலகம் முழுதும் வீடியோ கேம் பிரியர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த 'ஜி.டி.ஏ., 6' எனப்படும் பிரபல வீடியோ கேமை அமெரிக்காவின் 'ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ்' நிறுவனம் சமீபத்தில் வெளியிட்டது. இதன் உருவாக்கத்தில் பெங்களூருவில் உள்ள அந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் 1,600க்கும் மேற்பட்ட தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் முக்கிய பங்களிப்பு செய்துள்ளனர்.
அமெரிக்காவின் ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள ஜி.டி.ஏ., என்ற பெயரில் வீடியோ கேம் தொடர்களை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வரிசையில் கடந்த 13 ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியான ஜி.டி.ஏ., 5க்கு பின், புதிய விளையாட்டாக ஜி.டி.ஏ., 6 வெளியாகியுள்ளது.
'பிளே ஸ்டேஷன்' 5 மற்றும் 'எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்', 'எஸ்' ஆகிய விளையாட்டு கருவிகளில் இதை விளையாடலாம்.
கேமில் அமெரிக்காவின் கற்பனை மாகாணமான லியோனிடாவில் உள்ள வைஸ் என்ற நகரத்தில் கதை நகர்வது போல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜேசன் டுவால், லுாசியா கேமினோஸ் ஆகிய இருவரின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் திருப்பங்களையும், அவர்கள் சிக்கிக் கொள்ளும் குற்றச் சம்பவங்களையும் மையமாக வைத்து விளையாட்டின் கதை அமைந்துள்ளது.
இந்த விளையாட்டின் உருவாக்கத்தில் பெங்களூரு ஒயிட்பீல்டில் உள்ள ராக்ஸ்டார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் 1,600க்கும் மேற்பட்ட கேம் தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் பங்களித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நகரத்தின் அமைப்புகள், டிஜிட்டல் வடிவமைப்புகள், விளையாட்டு சூழல்கள் உள்ளிட்டவற்றை உருவாக்குவதில் பெங்களூரு குழுவினர் பங்களித்துள்ளனர். அதில், பெரும்பாலானோர் 'துருவா இன்டராக்டிவ்' நிறுவன ஊழியர்கள்.
ஒரே ஒரு கணினியுடன் 1995ல் பெங்களூருவில் ராஜேஷ் என்பவரால் துவங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தை 2019ல் ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் நிறுவனம் கையகப்படுத்தியது.
ஜி.டி.ஏ., கேம் பெயரில் எதிர்க்கட்சிகளை விமர்சித்த பா.ஜ.,
அமெரிக்கச் சட்டத்தில் ஜி.டி.ஏ., என்பது மோட்டார் வாகனத்தை திருட்டு குற்றத்தைக் குறிக்கும் சொல். கார்களைத் திருடுவது, வங்கிகளில் கொள்ளையடிப்பது, போதைப்பொருள் கடத்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்களில் ஈடுபடுவது ஆகியவை இந்த கேமில் நடக்கும். எதிர்கட்சிகளின் 'இண்டி' கூட்டணி தலைவர்களான காங்கிரஸின் ராகுல், திரிணமுல் காங்.,ன் மம்தா, ஆம் ஆத்மியின் கெஜ்ரிவால், சமாஜ்வாதியின் அகிலேஷ் ஆகியோரை ஒவ்வொரு குற்றச்சம்பவங்களுடன் தொடர்புப்படுத்தி படங்கள் வெளியிட்டுள்ளது.