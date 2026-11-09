உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவன தலைமை பதவி; அரசியல்வாதிகள் தீவிர முயற்சி
உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவன தலைமை பதவி; அரசியல்வாதிகள் தீவிர முயற்சி
UPDATED : நவ 09, 2026 06:21 AM
ADDED : நவ 09, 2026 02:29 AM
UPDATED : நவ 09, 2026 06:21 AM ADDED : நவ 09, 2026 02:29 AM
சென்னை: தமிழக அரசின், டி.என்.எபெக்ஸ்., எனப் படும், தமிழக உணவு பதப் படுத்துதல் மற்றும் வேளாண் ஏற்றுமதி நிறுவனத்தின் தலைமை பதவியை பிடிக்க, அரசியல்வாதிகள் முயற்சித்து வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் உணவு பொருட்கள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள, சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிப்பதுடன், விவசாயிகள், தொழில் நிறுவனங்கள், ஏற்றுமதியாளர்களை ஒருங்கிணைக்கும் பணியிலும், டி.என்.எபெக்ஸ்., ஈடுபட்டுள்ளது.
இது, சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்கள் துறையின் கீழ் செயல்படுகிறது.
இந்நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி மற்றும் மேலாண் இயக்குனராக இருந்த அழகுசுந்தரம், இந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் ஓய்வு பெற்றார்.
தற்போது இந்நிறுவனத்தை தொழில் வணிக ஆணையர் உமாநாத், கூடுதல் பொறுப்பாக கவனித்து வருகிறார். டி.என்.எபெக்ஸ்., நிறுவனத்திற்கு, புதிய தலைமை செயல் அதிகாரியை நியமிக்க, அரசு விண்ணப்பங்கள் பெற்று நேர்காணலை நடத்தியது.
இந்தப் பணி முடிந்து இரு மாதங்களாகியும், தலைமை செயல் அதிகாரி நியமிக்கப்படவில்லை. அந்த பதவியை பிடிக்க, அரசியல்வாதிகளும் முயற்சித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து, சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்கள் துறையினர் கூறியதாவது:
தமிழக அரசின், 'ஸ்டார்ட்அப் டி.என்.,' நிறுவனத்திற்கு, அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து த.வெ.க.,வில் இணைந்த, சிங்கை ராமச்சந்திரன் நியமிக்கப்பட்டார்.
தற்போது, டி.என்.எபெக்ஸ்., நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பதவியை பிடிக்க, த.வெ.க.,வில் உள்ள மாநில நிர்வாகிகளும், கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்த சிலரும் முயற்சித்து வருகின்றனர்.
இதற்காக, அரசின் உயர்மட்டத்தில் உள்ளவர்களை சந்தித்து பேசி, சிபாரிசு கேட்டு வருகின்றனர்.
அரசு நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்புக்கு, அரசியல் கட்சியினரை நியமிக்க கூடாது. வேளாண், உணவு பதப்படுத்தும் தொழிலில் சிறந்து விளங்கும் நிபுணர்களை அரசு நியமிக்க வேண்டும். அதுவே சரியானதாக இருக்கும்.