72 நாள் சிகிச்சையில் வி.எஸ். பாபுவுக்கு நடந்தது என்ன? விளக்குகிறார் அமைச்சர் அருண்ராஜ்
72 நாள் சிகிச்சையில் வி.எஸ். பாபுவுக்கு நடந்தது என்ன? விளக்குகிறார் அமைச்சர் அருண்ராஜ்
ADDED : நவ 20, 2026 04:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:39 PM
சென்னையில் அவர் அளித்த பேட்டி:
நுரையீரல் தொற்று காரணமாக மருத்துவமனையில் விஎஸ் பாபு அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டார். நாங்கள் எந்த அளவுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியுமோ, அந்தளவுக்கு சிகிச்சை அளித்தோம்.
ஒருங்கிணைந்த மருத்துவக்குழு மூலம் அவருக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்தோம். அரசு மருத்துவமனை தரப்பில் இருந்து ஒரு குழுவை அனுப்பி வைத்து சிகிச்சை முறைகளை மேற்பார்வையிட வேண்டும் என்று முதல்வர் கேட்டுக் கொண்டார்.
அதன் அடிப்படையில் அரசு மருத்துவமனை தரப்பின் மருத்துவக் குழுவும் கண்காணித்து வந்தது. சிகிச்சை முறைகளை மருத்துவர்கள் என்னிடம் கூறி வந்தனர். தினசரி விஎஸ் பாபுவின் உடல்நிலை குறித்து முதல்வர் கேட்பார், நானும் அவரிடம் சொல்லி வந்தேன்.
குணம் அடைந்து விரைவில் வீடு திரும்புவார் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம். அவருக்கான சிகிச்சையில் முன்னேற்றமும் இருந்தது. இரண்டு, மூன்று முறை அவர் வீடு திரும்பும் சூழலும் ஏற்பட்டது. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த முன்னேற்றத்தை தக்க வைக்க முடியவில்லை.
இவ்வாறு அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.