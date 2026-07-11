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/செய்திகள்/உலகம்/என்னை கொலை செய்ய முயற்சித்தால் ஈரான் மீது ஆயிரம் ஏவுகணைகள் பாயும்; டிரம்ப்

என்னை கொலை செய்ய முயற்சித்தால் ஈரான் மீது ஆயிரம் ஏவுகணைகள் பாயும்; டிரம்ப்

என்னை கொலை செய்ய முயற்சித்தால் ஈரான் மீது ஆயிரம் ஏவுகணைகள் பாயும்; டிரம்ப்

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UPDATED : ஜூலை 11, 2026 01:46 PM

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:57 AM

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UPDATED : ஜூலை 11, 2026 01:46 PM ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:57 AM

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வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையே பதற்றம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் ஈரானுக்குக் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்தார். ஈரான் தன்னைக் கொல்ல முயற்சித்தால், அந்த நாட்டைத் தாக்குவதற்கு அமெரிக்கா 1,000 ஏவுகணைகளை தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதாக அவர் கூறினார்.

இது குறித்து அதிபர் டிரம்ப் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: ஈரான் அரசு, உலகின் பல மூலைகளிலும் விடுக்கப்பட்ட தனது அச்சுறுத்தலின்படி, அமெரிக்காவின் தற்போதைய அதிபரான என்னை படுகொலை செய்வதாகவோ அல்லது படுகொலை செய்ய முயற்சிப்பதாகவோ செயல்பட்டால், 1000 ஏவுகணைகள் ஈரான் நோக்கி தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டு குறிவைக்கப்பட்டுள்ளன; மேலும் ஆயிரக்கணக்கான ஏவுகணைகள் உடனடியாகத் தொடரும். ஏற்கனவே உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுவிட்டன.

மேலும் அமெரிக்க ராணுவம், ஈரானின் அனைத்துப் பகுதிகளையும் முற்றிலுமாக அழித்தொழிக்கத் தயாராகவும், விருப்பத்துடனும், திறமையுடனும் உள்ளது. இவ்வாறு டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.

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