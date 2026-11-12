112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தால் 1,32,771 பேருக்கு வேலை: அமைச்சர் கீர்த்தனா
112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தால் 1,32,771 பேருக்கு வேலை: அமைச்சர் கீர்த்தனா
ADDED : நவ 12, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 12, 2026 08:32 PM
சென்னை: இது வெறும் தொடக்கம் மட்டுமே; 6 மாத தவெக ஆட்சியில் 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின; 1,32,771 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளதாக தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு, தமிழகத்தை வலுவான தொழில் வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்வதாக நாங்கள் உறுதியளித்தோம். இன்று, அந்த வாக்குறுதியில் முக்கிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
* 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன. ரூ.1,14,811.91 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன, 1,32,771 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
* முக்கியமாக, கையெழுத்தான ஒப்பந்தங்களில் 83 ஒப்பந்தங்கள் ஏற்கனவே செயல்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டன. ரூ.59,485 கோடி முதலீடுகள் வந்து சேர்ந்துள்ளன, 82,728 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது 74.1% செயல்பாட்டு விகிதம் ஆகும்.
* வாகன உற்பத்தி, ஜவுளித்துறை, மின்னணுவியல், விண்வெளி, பாதுகாப்பு, மருந்துவம் என பல்வேறு துறைகளிலும், மாநிலத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் இந்த வளர்ச்சி வேகம் பெற்றுள்ளது.
* முதல்வர் விஜயின் தொலைநோக்குப் பார்வையுடனும் தலைமையின் கீழும், முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை ஈர்க்கும் வகையிலும், நமது மக்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையிலும் ஒரு வலுவான சூழலை நாங்கள் கட்டமைத்து வருகிறோம்.
* இது வெறும் தொடக்கம் மட்டுமே. 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை எட்டுவதே எங்களது இலக்கு. அந்த இலக்கை நோக்கி நாங்கள் தொடர்ந்து உழைப்போம். தொடர்ந்து ஆதரவளியுங்கள்.
இவ்வாறு அமைச்சர் கீர்த்தனா கூறியுள்ளார்.