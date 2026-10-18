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நமது நிருபர்
மத்திய பிரதேசத்தின் குவாலியரில் ஷீத்லா மாதா கோவில் அருகே ஏராளமான பக்தர்கள் நின்று கொண்டிருந்தனர். நெல் ஏற்றி வந்த லாரி பக்தர்கள் மீது மோதியது. 12 பேர் உயிரிழந்தனர். 39 பேர் காயம் அடைந்தனர். இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். 7 பேர் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது.
நவராத்திரி காலம் என்பதால் நள்ளிரவில் அதிகமான மக்கள் கோவிலில் கூடியிருந்தனர். விபத்து அதிகாலை 2 மணிக்கு நிகழ்ந்தது என போலீசார் தெரிவித்தனர். ''லாரியில் அளவுக்கு அதிகமாக பாரம் ஏற்றப்பட்டிருந்தது; வேகமாக வந்து மோதியதில் சிலர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல்நசுங்கி உயிரிழந்தனர்'' என நேரில் பார்த்தவர்கள் கூறினர்.
மத்திய பிரதேசத்தில் சோகம்; லாரி மோதியதில் பக்தர்கள் 12 பேர் பலி
மத்திய பிரதேசத்தில் சோகம்; லாரி மோதியதில் பக்தர்கள் 12 பேர் பலி
UPDATED : அக் 18, 2026 12:17 PM
ADDED : அக் 18, 2026 09:41 AM
UPDATED : அக் 18, 2026 12:17 PM ADDED : அக் 18, 2026 09:41 AM
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நமது நிருபர்
மத்திய பிரதேசத்தின் குவாலியரில் ஷீத்லா மாதா கோவில் அருகே ஏராளமான பக்தர்கள் நின்று கொண்டிருந்தனர். நெல் ஏற்றி வந்த லாரி பக்தர்கள் மீது மோதியது. 12 பேர் உயிரிழந்தனர். 39 பேர் காயம் அடைந்தனர். இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். 7 பேர் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது.
நவராத்திரி காலம் என்பதால் நள்ளிரவில் அதிகமான மக்கள் கோவிலில் கூடியிருந்தனர். விபத்து அதிகாலை 2 மணிக்கு நிகழ்ந்தது என போலீசார் தெரிவித்தனர். ''லாரியில் அளவுக்கு அதிகமாக பாரம் ஏற்றப்பட்டிருந்தது; வேகமாக வந்து மோதியதில் சிலர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல்நசுங்கி உயிரிழந்தனர்'' என நேரில் பார்த்தவர்கள் கூறினர்.