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மத்திய பிரதேசத்தில் சோகம்; லாரி மோதியதில் பக்தர்கள் 12 பேர் பலி

மத்திய பிரதேசத்தில் சோகம்; லாரி மோதியதில் பக்தர்கள் 12 பேர் பலி

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UPDATED : அக் 18, 2026 12:17 PM

ADDED : அக் 18, 2026 09:41 AM

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UPDATED : அக் 18, 2026 12:17 PM ADDED : அக் 18, 2026 09:41 AM

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நமது நிருபர்

மத்திய பிரதேசத்தின் குவாலியரில் ஷீத்லா மாதா கோவில் அருகே ஏராளமான பக்தர்கள் நின்று கொண்டிருந்தனர். நெல் ஏற்றி வந்த லாரி பக்தர்கள் மீது மோதியது. 12 பேர் உயிரிழந்தனர். 39 பேர் காயம் அடைந்தனர். இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். 7 பேர் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது.

நவராத்திரி காலம் என்பதால் நள்ளிரவில் அதிகமான மக்கள் கோவிலில் கூடியிருந்தனர். விபத்து அதிகாலை 2 மணிக்கு நிகழ்ந்தது என போலீசார் தெரிவித்தனர். ''லாரியில் அளவுக்கு அதிகமாக பாரம் ஏற்றப்பட்டிருந்தது; வேகமாக வந்து மோதியதில் சிலர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல்நசுங்கி உயிரிழந்தனர்'' என நேரில் பார்த்தவர்கள் கூறினர்.

வேதனை அளிக்கிறது!

பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட பதிவில், ''குவாலியரில் நிகழ்ந்த விபத்தில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருப்பது மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவித்து கொள்கிறேன். காயம் அடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையப் பிரார்த்திக்கிறேன். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா 2 லட்சம் ரூபாயும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா 50 ஆயிரமும் வழங்கப்படும்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.



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