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- நமது நிருபர் -
அர்னாப் புயல் காரணமாக, ஆந்திராவின் காக்கிநாடா மற்றும் ஏனாம் பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. விசாகப்பட்டினத்தில் சூறைக் காற்றுடன் கனமழை காரணமாக, சாலைகளில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
சென்னையில் இருந்து விசாகப்பட்டினம், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி இடையே இயக்கப்படும் 12 விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் இருந்து செல்லும் 6 விமானங்களும், வருகை தரும் 6 விமானங்களும் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
புயல் காரணமாக சென்னையில் இருந்து ஆந்திரா செல்லும் 12 விமானங்கள் ரத்து
புயல் காரணமாக சென்னையில் இருந்து ஆந்திரா செல்லும் 12 விமானங்கள் ரத்து
UPDATED : அக் 28, 2026 10:47 AM
ADDED : அக் 28, 2026 08:08 AM
UPDATED : அக் 28, 2026 10:47 AM ADDED : அக் 28, 2026 08:08 AM
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- நமது நிருபர் -
அர்னாப் புயல் காரணமாக, ஆந்திராவின் காக்கிநாடா மற்றும் ஏனாம் பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. விசாகப்பட்டினத்தில் சூறைக் காற்றுடன் கனமழை காரணமாக, சாலைகளில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
சென்னையில் இருந்து விசாகப்பட்டினம், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி இடையே இயக்கப்படும் 12 விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் இருந்து செல்லும் 6 விமானங்களும், வருகை தரும் 6 விமானங்களும் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.