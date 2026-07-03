ஒரே அறையில் 4 ஆண்டுகளாக அடைக்கப்பட்டிருந்த 16 குழந்தைகள் மீட்பு
ஒரே அறையில் 4 ஆண்டுகளாக அடைக்கப்பட்டிருந்த 16 குழந்தைகள் மீட்பு
ADDED : ஜூலை 03, 2026 01:12 AM
ADDED : ஜூலை 03, 2026 01:12 AM
ஓஹியோ: அமெரிக்காவில், ஒரே அறையில் நான்கு ஆண்டுகள் அடைத்து வைக்கப்பட்ட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த, 16 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாணத்தில், ஹாம்டன் என்ற சிறிய கிராமம் உள்ளது. வழக்கு ஒன்றிற்காக அந்தப் பகுதியில் இருந்த வீடுகளை போலீசார் சோதனையிட்டனர். அப்போது ரயில் தண்டவாளத்துக்கு அருகில், மரங்கள் மற்றும் புதர்களால் சூழப்பட்ட ஒரு வீட்டை சோதனையிட்டபோது அவர்களுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
அந்த வீட்டில் 12-க்கு 12 அடி அளவுள்ள ஒரு சிறிய அறையில் ஒன்றரை வயது குழந்தை முதல் 1௭ வயது சிறுமி என, மொத்தம் 16 பேர் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தனர். மனிதக் கழிவுகளுக்கு மத்தியிலும், கடுமையான பட்டினியாலும் வாடிய அந்தக் குழந்தைகள், கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக அந்த அறைக்குள்ளேயே இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது.
சில குழந்தைகள் பேசக்கூட தெரியாத நிலையில் இருந்ததாகவும், ௧௭ வயது சிறுமி தன் பெயரைக்கூட எழுதத் தெரியாத அளவுக்கு மோசமான நிலையில் இருந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதுபோன்று மனிதாபிமானமில்லாமல், விலங்குகளை போல குழந்தைகளை அடைத்து வைத்திருந்த பெற்றோர், தாத்தா, பாட்டி, ஆகிய நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். இது ஏதேனும் விசித்திரமான மூடநம்பிக்கையா அல்லது குற்றவாளிகள் மனநலப் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களா என, பல கோணங்களில் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.