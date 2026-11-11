திருச்சி, ஈரோட்டில் போலி எழுத்தாளர் பெயரில் இருந்த 1,710 புத்தகங்கள் அகற்றம்
திருச்சி, ஈரோட்டில் போலி எழுத்தாளர் பெயரில் இருந்த 1,710 புத்தகங்கள் அகற்றம்
UPDATED : நவ 11, 2026 09:41 PM
ADDED : நவ 11, 2026 06:36 PM
UPDATED : நவ 11, 2026 09:41 PM ADDED : நவ 11, 2026 06:36 PM
கோவையில் திமுக ஆட்சியில் கட்டப்பட்ட பெரியார் அறிவுலக நுாலகத்தில், புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் நடந்த ஊழல் குறித்து, விசாரணை நடக்கிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, அரசு நுாலகங்களில் சோதனை செய்து, போலி எழுத்தாளர்களின் புத்தகங்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுகிறன.
திருச்சியில் ஒரு மாவட்ட மைய நுாலகம், எட்டு முழு நேர நுாலகங்கள், 56 கிளை நுாலகங்கள், 65 ஊர்ப்புற நுாலகங்கள், 11 பகுதி நேர நுாலகங்கள் என, 141 நுாலகங்கள் செயல்படுகின்றன.
பிப்ரவரி மாதம் இந்த நுாலகங்களுக்கான புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ய இணைய வழியில் பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி, கடந்த ஏப்ரல், மே மாதங்களில் பல்வேறு பதிப்பகங்களில் இருந்து புத்தகங்கள் வந்துள்ளன.
அதில் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தில் இருந்து, 2.13 லட்சம் மதிப்பில், 40க்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில், 1,024 புத்தகங்களும், பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தில் இருந்து, 96 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில், 46 தலைப்புகளில், 486 புத்தகங்களும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. இந்த புத்தகங்கள் கிளை மற்றும் ஊர்புற நுாலகங்களுக்கு பிரித்து அனுப்பும் பணி நடைபெற்றது.
பொது நுாலகத்துறை அறிவுறுத்தல்படி, அகல்விளக்கு மற்றும் பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தில் இருந்து போலி எழுத்தாளர்கள் பெயர்களில் வந்த, 1,510 புத்தகங்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன என திருச்சி மாவட்ட மைய நுாலக அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.
200 நுால்கள் அகற்றம்
ஈரோடு மாவட்ட நுாலகம், பிற நுாலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட நுால்களை ஆய்வு செய்தனர். அதில், அரசு அனுப்பிய பட்டியலில் இருந்து, 200 புத்தகங்களை மட்டும் தனியாக எடுத்து, அவற்றை மற்றவர்கள் படிக்காத வகையில், தனி அறையில் வைத்துள்ளனர்.இதுபற்றி நுாலகர்கள் கூறுகையில், 'மாவட்ட அளவில் அனைத்து நுாலகங்களிலும், போலி நுால், போலி நுாலாசிரியர் பெயரில் வரப்பெற்ற, 200 நுால்களை மட்டுமே சேகரிக்க முடிந்தது. அவற்றை தனியாக கட்டி, பாதுகாப்பாக வைத்துள்ளோம். அரசு உத்தரவுக்கு ஏற்ப, அவை அனுப்பி வைக்கப்படும். அல்லது அகற்றப்படும்' என்றனர்.