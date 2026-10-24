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/செய்திகள்/தமிழகம்/அறநிலையத்துறையின் இணை ஆணையர் 18 பேர் பணியிட மாற்றம்; 3 பேருக்கு தற்காலிக பதவி உயர்வு

அறநிலையத்துறையின் இணை ஆணையர் 18 பேர் பணியிட மாற்றம்; 3 பேருக்கு தற்காலிக பதவி உயர்வு

அறநிலையத்துறையின் இணை ஆணையர் 18 பேர் பணியிட மாற்றம்; 3 பேருக்கு தற்காலிக பதவி உயர்வு

12

ADDED : அக் 24, 2026 07:41 AM

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ADDED : அக் 24, 2026 07:41 AM

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-நமது நிருபர்-

பொது நலன், நிர்வாக நலன் கருதி இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் இணை ஆணையர் 18 பேர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.

இணை ஆணையர் பெயர்- பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்ட இடம்

1.பா.விஜயா- மண்டலம்-1, சென்னை.

2.கி.ரேணுகாதேவி- மதுரை மாவட்ட இணை ஆணையர்.

3. சி.மாரியப்பன்- ராமநாதசுவாவி திருக்கோவில், ராமேஸ்வரம் (இணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர்)

4. பிரகாஷ்- அரங்கநாதசுவாமி திருக்கோவில், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி.

5. வி.குமரேசன்- சேலம் மாவட்ட இணை ஆணையர்.

6. ஜெ.முல்லை- நாகை மாவட்ட இணை ஆணையர்.

7.என்.சுரேஷ்- மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவில், மதுரை

8. க.செல்லத்துரை- விழுப்புரம் மாவட்ட இணை ஆணையர்.

9. எஸ்.சிவராம் குமார்- தஞ்சாவூர் மாவட்ட இணை ஆணையர்.

10. து.ரத்தினவேல் பாண்டியன்- திருநெல்வேலி மாவட்ட இணை ஆணையர்.

11. ப.கவிதா பிரியதர்ஷினி- திண்டுக்கல் மாவட்ட இணை ஆணையர்.

12. வி.சபர்மதி- ஈரோடு மாவட்ட இணை ஆணையர்.

13. பி.கே.கவெனிதா- திருவள்ளூர் மாவட்ட இணை ஆணையர்.

14.தி.அனிதா- காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இணை ஆணையர்.

15.சி.குமரதுரை- இணை ஆணையர் தலைமையிடம்

16.க.ரமணி- சென்னை மண்டலம்-3 இணை ஆணையர்..

17.டி.சிவலிங்கம்- வேலூர் மாவட்ட இணை ஆணையர்.

18. ஆர்.ஹரிஹரன்- அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவில், பழநி.

விலக்கு

என்.சுரேஷ், க.செல்லத்துரை, ரத்தினவேல் பாண்டியன், வி.சபர்மதி, ஆர்.ஹரிஹரன் ஆகிய 5 இணை ஆணையர்களுக்கு தற்போதைய பணியிடத்தில் சேர்ந்து ஓராண்டு நிறைவடையாததால் பணியிட மாறுதல் உத்தரவில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.



3 பேருக்கு தற்காலிக பதவி உயர்வு

இணைய ஆணையர் பெயர்- பணி நியமனம் செய்யப்படும் இடம்

1.ஆர்.பொன்சுவாமிநாதன்- கள்ளழகர் திருக்கோவில், அழகர் கோவில், மதுரை (இணை ஆணையர்/ செயல் அலுவலர்).

2.நித்யா-சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்கோவில், திருத்தணி (இணை ஆணையர்/ செயல் அலுவலர்).

3.அன்னக்கொடி- கபாலீசுவரர் திருக்கோவில் மயிலாப்பூர், சென்னை (இணை ஆணையர்/ செயல் அலுவலர்).

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