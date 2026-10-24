அறநிலையத்துறையின் இணை ஆணையர் 18 பேர் பணியிட மாற்றம்; 3 பேருக்கு தற்காலிக பதவி உயர்வு
அறநிலையத்துறையின் இணை ஆணையர் 18 பேர் பணியிட மாற்றம்; 3 பேருக்கு தற்காலிக பதவி உயர்வு
ADDED : அக் 24, 2026 07:41 AM
ADDED : அக் 24, 2026 07:41 AM
-நமது நிருபர்-
பொது நலன், நிர்வாக நலன் கருதி இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் இணை ஆணையர் 18 பேர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
இணை ஆணையர் பெயர்- பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்ட இடம்
1.பா.விஜயா- மண்டலம்-1, சென்னை.
2.கி.ரேணுகாதேவி- மதுரை மாவட்ட இணை ஆணையர்.
3. சி.மாரியப்பன்- ராமநாதசுவாவி திருக்கோவில், ராமேஸ்வரம் (இணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர்)
4. பிரகாஷ்- அரங்கநாதசுவாமி திருக்கோவில், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி.
5. வி.குமரேசன்- சேலம் மாவட்ட இணை ஆணையர்.
6. ஜெ.முல்லை- நாகை மாவட்ட இணை ஆணையர்.
7.என்.சுரேஷ்- மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவில், மதுரை
8. க.செல்லத்துரை- விழுப்புரம் மாவட்ட இணை ஆணையர்.
9. எஸ்.சிவராம் குமார்- தஞ்சாவூர் மாவட்ட இணை ஆணையர்.
10. து.ரத்தினவேல் பாண்டியன்- திருநெல்வேலி மாவட்ட இணை ஆணையர்.
11. ப.கவிதா பிரியதர்ஷினி- திண்டுக்கல் மாவட்ட இணை ஆணையர்.
12. வி.சபர்மதி- ஈரோடு மாவட்ட இணை ஆணையர்.
13. பி.கே.கவெனிதா- திருவள்ளூர் மாவட்ட இணை ஆணையர்.
14.தி.அனிதா- காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இணை ஆணையர்.
15.சி.குமரதுரை- இணை ஆணையர் தலைமையிடம்
16.க.ரமணி- சென்னை மண்டலம்-3 இணை ஆணையர்..
17.டி.சிவலிங்கம்- வேலூர் மாவட்ட இணை ஆணையர்.
18. ஆர்.ஹரிஹரன்- அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவில், பழநி.
3 பேருக்கு தற்காலிக பதவி உயர்வு
இணைய ஆணையர் பெயர்- பணி நியமனம் செய்யப்படும் இடம்
1.ஆர்.பொன்சுவாமிநாதன்- கள்ளழகர் திருக்கோவில், அழகர் கோவில், மதுரை (இணை ஆணையர்/ செயல் அலுவலர்).
2.நித்யா-சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்கோவில், திருத்தணி (இணை ஆணையர்/ செயல் அலுவலர்).
3.அன்னக்கொடி- கபாலீசுவரர் திருக்கோவில் மயிலாப்பூர், சென்னை (இணை ஆணையர்/ செயல் அலுவலர்).