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- நமது சிறப்பு நிருபர் -
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில், ராவலகோட் பகுதியில், விலைவாசி உயர்வுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது. போராட்டக்காரர்கள் மீது பாகிஸ்தான் படையினர் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் 4 குழந்தைகள் உட்பட 18 பேர் உயிரிழந்தனர். போராட்டத்தை தொடர்ந்து இணைய சேவைகள் முடக்கப்பட்டன.
பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தாக்குதல் தொடர்பான் வீடியோ, படங்களை போராட்டக்காரர்கள் இணையத்தில் பகிர முயன்றதால் கட்டுபாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. சில பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டன. பாகிஸ்தானின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராகக் குரல் எழுப்புமாறு உலக நாடுகளுக்கு போராட்டக்காரர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் வன்முறை; குழந்தைகள் உட்பட 18 பேர் உயிரிழப்பு
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் வன்முறை; குழந்தைகள் உட்பட 18 பேர் உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 07:13 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:13 AM
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- நமது சிறப்பு நிருபர் -
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில், ராவலகோட் பகுதியில், விலைவாசி உயர்வுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது. போராட்டக்காரர்கள் மீது பாகிஸ்தான் படையினர் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் 4 குழந்தைகள் உட்பட 18 பேர் உயிரிழந்தனர். போராட்டத்தை தொடர்ந்து இணைய சேவைகள் முடக்கப்பட்டன.
பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தாக்குதல் தொடர்பான் வீடியோ, படங்களை போராட்டக்காரர்கள் இணையத்தில் பகிர முயன்றதால் கட்டுபாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. சில பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டன. பாகிஸ்தானின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராகக் குரல் எழுப்புமாறு உலக நாடுகளுக்கு போராட்டக்காரர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.