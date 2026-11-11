கச்சா எண்ணெய் ஏற்றி சென்ற கப்பல் மீது தாக்குதல்; 6 இந்தியர்கள் உட்பட மாலுமிகள் 18 பேர் மீட்பு
கச்சா எண்ணெய் ஏற்றி சென்ற கப்பல் மீது தாக்குதல்; 6 இந்தியர்கள் உட்பட மாலுமிகள் 18 பேர் மீட்பு
ADDED : நவ 11, 2026 08:07 AM
ADDED : நவ 11, 2026 08:07 AM
நமது நிருபர்
பாரசீக வளைகுடாவில், ஆறு இந்திய மாலுமிகளை ஏற்றிச் சென்ற லைபீரியா நாட்டு கச்சா எண்ணெய் கப்பல் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கப்பலில் 6 இந்திய மாலுமிகள்
உட்பட 18 பேர் இருந்தனர்.
ஒரு இந்தியர் உட்பட நான்கு மாலுமிகள் காயமடைந்தனர். சிறிய அளவிலான காயங்களே ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பாதுகாப்பாகக் கரைக்கு அழைத்து வரப்பட்டு, கூடுதல் மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.
இந்தச் சூழலை மத்தியஅரசு உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகிறது.
அனைத்து மாலுமிகளின் பாதுகாப்பு, மருத்துவச் சிகிச்சை மற்றும் நலனை உறுதி செய்வதற்காக, மத்திய அரசு கப்பல் நிர்வாக நிறுவனத்துடன் தொடர்ந்து நெருங்கிய தொடர்பில் உள்ளது என மத்திய கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சர்பானந்தா சோனோவால் தெரிவித்தார்.