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﻿ 5 மாதத்தில் 19 கோடி பேர் வருகை; புதிய உச்சத்தில் சுற்றுலா துறை

﻿ 5 மாதத்தில் 19 கோடி பேர் வருகை; புதிய உச்சத்தில் சுற்றுலா துறை

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:13 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:13 AM

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- நமது நிருபர் -

கலை, கலாசாரம் மற்றும் ஆன்மிகத்தின் தலைநகரமாக, தமிழகம் விளங்கி வருகிறது. சுற்றுலா பயணியரை கவரும் வகையில், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் சார்பில், தொகுப்பு சுற்றுலா திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆர்வம்


இதில், உள்நாட்டு பயணியர் மட்டுமின்றி, வெளிநாட்டு பயணியரும் அதிகளவில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். நடப்பாண்டு, ஜனவரி முதல் மே மாதம் வரை, 19.06 கோடி பயணியர் தமிழகத்தை சுற்றிப் பார்த்துள்ளனர்.

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இது குறித்து தமிழக சுற்றுலாத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: கடந்த ஐந்து மாதங்களில், 18.94 கோடி உள்நாட்டு பயணியர், 11.33 லட்சம் வெளிநாட்டு பயணியர் என, 19.06 கோடி பேர் தமிழகத்துக்கு சுற்றுலா வந்துள்ளனர்.

'ஆன்லைன்' வாயிலாக சுற்றுலா தலங்களை முன்பதிவு செய்யும் வசதி மற்றும் வார இறுதி நாட்களில் இயக்கப்படும் சிறப்பு தொகுப்பு சுற்றுலா திட்டங்கள், இதற்கு முக்கிய காரணம்.

புதிய சாதனை இதே வேகம் நீடித்தால், வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள், தமிழகம் 40 கோடி பயணியர் என்ற இலக்கை தாண்டி புதிய சாதனை படைக்கும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

தமிழகத்துக்கு தினமும் சராசரியாக 12.50 லட்சம், உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு பயணியர் வருகின்றனர். ஒரு மாதத்திற்கு சராசரியாக 2.26 லட்சம் சர்வதேச பயணியர் வருகின்றனர்.

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