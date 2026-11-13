1984 சீக்கியர் எதிர்ப்பு கலவரம்: சோனியாவின் சுயசரிதை புத்தகத்தை எரித்து பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் போராட்டம்
1984 சீக்கியர் எதிர்ப்பு கலவரம்: சோனியாவின் சுயசரிதை புத்தகத்தை எரித்து பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் போராட்டம்
ADDED : நவ 13, 2026 06:15 AM
ADDED : நவ 13, 2026 06:15 AM
புதுடில்லி: 1984ம் ஆண்டு நடந்த சீக்கியர் எதிர்ப்பு கலவரம் குறித்துத் தனது சுயசரிதை புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள கருத்துகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, டில்லியில் உள்ள ரகாப் கஞ்ச் குருத்வாரா முன் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் சோனியாவின் புத்தகத்தைத் தீயிட்டு எரித்துப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் புத்தகம் அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது. அதில், 1984ம் ஆண்டு முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா படுகொலை செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நடந்த சீக்கியர் எதிர்ப்பு கலவரம் குறித்து சோனியா விவரித்துள்ளார்.
அதில், இந்திரா படுகொலை செய்யப்பட்ட அன்று பிற்பகலிலேயே கலவரம் வெடித்தது. அப்பாவி சீக்கியர்கள் மீது கொடூரமான வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது. டில்லியில் மட்டும் 2,000க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர். அப்போது பிரதமராகப் பொறுப்பேற்ற என் கணவர் ராஜீவின் மனதில் எந்தவித மதவெறியோ, காழ்ப்புணர்ச்சியோ இல்லை. ஆனால், நிர்வாகம் தோல்வியடைந்த ஒரு வரலாற்றுச் சூழலில் அவர் தள்ளப்பட்டார் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சோனியாவின் இந்தக் கருத்துகள் சீக்கிய சமூகத்தினர் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, டில்லி சீக்கிய குருத்வாரா மேலாண்மைக் குழுவினர் மற்றும் கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர் ரகாப் கஞ்ச் குருத்வாரா முன் திரண்டு, சோனியாவுக்கு எதிராகக் கோஷங்களை எழுப்பியதோடு, அவரது சுயசரிதை புத்தக நகல்களைத் தீயிட்டு எரித்தனர்.
இதற்கிடையே, 1984 கலவரம் மற்றும் ஆபரேஷன் புளூ ஸ்டார் நடவடிக்கையில் காங்கிரஸ் மற்றும் நேரு குடும்பத்தின் பொறுப்பை மறைத்து, வரலாற்றைத் திரித்து எழுத சோனியா முயற்சிப்பதாகப் பஞ்சாப் மாநில பா.ஜ., தலைவர் கேவல் சிங் தில்லான் மற்றும் மூத்த வழக்கறிஞர் பூல்கா ஆகியோர் கடுமையாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.