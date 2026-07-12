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1990ல் கேரள பஸ்சில் துப்பாக்கி முனையில் கொள்ளை: 36 ஆண்டுகள் கழித்து 71 வயது முதியவர் கைது

1990ல் கேரள பஸ்சில் துப்பாக்கி முனையில் கொள்ளை: 36 ஆண்டுகள் கழித்து 71 வயது முதியவர் கைது

ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:36 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:36 PM

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திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் 36 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பஸ்சில் துப்பாக்கி முனையில் பணத்தை கொள்ளையடித்தவர் 71வது வயதில் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார்.

இதுபற்றிய விவரம் வருமாறு;

1990ம் ஆண்டில் திருவம்பாடி, கூம்பரா இடையே அரசு பஸ் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. திருவம்பாடிக்கு பஸ் வந்த போது அதில் ஏறிய ஒருவர், துப்பாக்கி முனையில் அன்றைய வசூல் பணத்தை கொள்ளையடித்துச சென்றார்.

போலீசாரின் விசாரணையில் இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டவர் ஜோஸ் என்பது தெரிய வந்தது. அவரை கைது செய்ய நீதிமன்றம் வாரண்டும் பிறப்பித்தது. ஆனால் குற்றவாளியை போலீசாரால் கைது செய்ய முடியவில்லை.

இந் நிலையில், ஜூலை 8ம் தேதி மைசூரு நகரில் நரசிம்மராஜா என்ற பகுதியில் சிவக்குமார் என்பவருக்கும், அவரது மனைவிக்கும் தகராறு ஏற்பட, விசாரணைக்காக சென்ற போலீசார் அந்த வீட்டில் சோதனையிட்டனர்.

சோதனையின் போது, சிவக்குமார் படுக்கைக்கு அடியில் பதுக்கி வைத்திருந்த கைத்துப்பாக்கி மற்றும் சில ஆவணங்களை கண்டுபிடித்தனர். அதற்கான ஆவணங்களை போலீசார் கேட்ட போது, சிவக்குமாரால் பதிலளிக்க முடியவில்லை.

பின்னர் இந்த துப்பாக்கி பற்றிய விவரங்களை கேரள மாநில போலீசாருடன் மைசூரு போலீசார் பகிர்ந்து கொள்ள, பொறி தட்டியது. அவரது பின்னணியை விசாரித்த போது, 1990ல் பஸ்சில் நிகழ்ந்த கொள்ளை சம்பவ வழக்கில் தேடப்பட்டு வரும் ஜோஸ் என்பவர் தான் சிவக்குமார் என்பதை கண்டுபிடித்தனர்.

1990ம் ஆண்டுக்கு பின்னர் மைசூரு வந்த ஜோஸ், தனது பெயர், ஊர் உள்ளிட்ட பல அடையாளங்களை மாற்றி சிவக்குமார் என்ற பெயரில் வசித்து வந்தது தெரிய வந்தது. உடனடியாக மைசூரு சென்ற திருவம்பாடி போலீசார் 71 வயது ஜோஸ் என்கிற சிவக்குமாரை கைது செய்தனர்.

கொள்ளை சம்பவம் ஒன்றில் 36 ஆண்டுகள் கழித்து குற்றவாளியை போலீசார் கைது செய்துள்ளது, ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

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