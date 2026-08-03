தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அறக்கட்டளை இடமோசடியில் 2 பேர் கைது

﻿ மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அறக்கட்டளை இடமோசடியில் 2 பேர் கைது

﻿ மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அறக்கட்டளை இடமோசடியில் 2 பேர் கைது

2

ADDED : ஆக 03, 2026 09:07 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

2

ADDED : ஆக 03, 2026 09:07 PM

2
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

மதுரை: மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் பூஜைக்கான அறக்கட்டளையின், 60 கோடி ரூபாய் இடத்தை அபகரித்த வழக்கில், இளையராஜா, 52, ராஜ்குமார், 40, ஆகியோரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

மதுரை மீனாட்சி கோவில் மற்றும் அழகர்கோவிலுக்கு சேவை செய்ய புதுக்கோட்டை ராஜ்குமார் தட்சிணாமூர்த்தி துரைராஜா - துரைராணி அறக்கட்டளை மூலம் வழங்கப்பட்ட, 60 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 1.79 ஏக்கர் நிலம் முறைகேடாக பட்டா மாற்றம், பத்திரப்பதிவு செய்து ஆக்கிரமித்ததாக முன்னாள் தாசில்தார் அன்பழகன், முன்னாள் வி.ஏ.ஓ., அரசன், சார்பதிவாளர்கள் பிரகாஷ், அனந்தராமன், தங்கள் பெயருக்கு பட்டா மாற்றிய ராமாயி ஆயியார், செந்தமிழ்ச்செல்வி உட்பட, 19 பேர் மீது, கோவில் இணைகமிஷனர் செல்லுத்துரை புகாரில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடக்கும் நிலையில், போலி ஆவணங்களை தாக்கல் செய்து பட்டா பெற்றததாக புதுக்கோட்டை கறம்பக்குடி ராஜ்குமாரை, நேற்று போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த மோசடிக்கு 'மூளையாக' செயல்பட்ட இளையராஜாவை இன்று, பெங்களூருவில் தனிப்படையினர் கைது செய்தனர்.

மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டி இளையராஜா, அரசியல்வாதிகளின் ஆதரவோடு, பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இடங்களை ஆக்கிரமிக்கும் நோக்கில், சிலருக்கு சில ஆயிரங்கள் கொடுத்து, அவர்களின் பெயரில் பட்டா வாங்க செய்து, அவர்களிடமிருந்து 'பவர் பத்திரம்' வாங்கி, விற்று சம்பாதித்து வந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us