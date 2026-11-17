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நமது டில்லி நிருபர்
டில்லியின் ஷாஹ்தாராவில் இன்று (நவம்பர் 17) இரண்டு மாடிக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது. மீட்பு பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்தது. குழந்தை உட்பட 2 பேர் உயிரிழந்தனர். 7 பேர் காயம் அடைந்தனர். இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
பலர் இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். டில்லியின் சாவ்ரி பஜாரில் பல மாடிக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்து ஏழு பேர் உயிரிழந்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்தச் சம்பவம் இன்று நிகழ்ந்துள்ளது.
டில்லியில் 2 மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததில் 2 பேர் பலி
டில்லியில் 2 மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததில் 2 பேர் பலி
ADDED : நவ 17, 2026 12:31 PM
ADDED : நவ 17, 2026 12:31 PM
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நமது டில்லி நிருபர்
டில்லியின் ஷாஹ்தாராவில் இன்று (நவம்பர் 17) இரண்டு மாடிக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது. மீட்பு பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்தது. குழந்தை உட்பட 2 பேர் உயிரிழந்தனர். 7 பேர் காயம் அடைந்தனர். இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
பலர் இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். டில்லியின் சாவ்ரி பஜாரில் பல மாடிக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்து ஏழு பேர் உயிரிழந்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்தச் சம்பவம் இன்று நிகழ்ந்துள்ளது.