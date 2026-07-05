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ஜம்மு காஷ்மீரில் என்கவுன்டர்; பயங்கரவாதிகள் 2 பேர் சுட்டுக்கொலை

ஜம்மு காஷ்மீரில் என்கவுன்டர்; பயங்கரவாதிகள் 2 பேர் சுட்டுக்கொலை

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 07:23 AM

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 07:23 AM

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ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரின் ஷோபியான் பகுதியில் பாதுகாப்புப் படையினருடனான மோதலில் பயங்கரவாதிகள் 2 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

ஜம்மு காஷ்மீரின் ஷோபியான் மாவட்டத்தில் பயங்கரவாதிகள் நடமாட்டம் இருப்பதாகக் கிடைத்த உளவுத்துறை தகவலின் பேரில், போலீசாரிடம் இணைந்து பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். சானாபோரா, சையத்போரா, சையதாபோரா பாலா, அம்ஷிபோரா மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் பாதுகாப்புப் படையினர் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.

அப்போது, அங்கு பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதிகள், பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டனர். இதற்கு பாதுகாப்பு படையினரும் பதிலடி கொடுத்தனர். பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் பயங்கரவாதிகள் 2 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்.

கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதிகள், லஷ்கர்-இ-தைபா அமைப்பின் சந்தேகத்திற்குரிய செயல்பாட்டாளரான ஜாகிர் அகமது கனி மற்றும் அவரது கூட்டாளியான லத்தீப் பட் என அடையாளம் காணப்பட்டதாக வட்டாரங்கள் தெரிகின்றன. மேலும் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கி இருக்கலாம் என பாதுகாப்பு படையினர் சந்தேகப்படுகின்றனர். இதனால்அப்பகுதியில் கூடுதல் பாதுகாப்புப் படையினர் குவிக்கப்பட்டு, தற்போது தேடுதல் நடவடிக்கை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

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