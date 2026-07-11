21ம் நூற்றாண்டை இந்தியா வடிவமைக்கும்: நியூசி., பிரதமர்
21ம் நூற்றாண்டை இந்தியா வடிவமைக்கும்: நியூசி., பிரதமர்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:57 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:57 PM
ஆக்லாந்து: '' 21ம் நூற்றாண்டை இந்தியா வடிவமைக்கும். அதற்கு உதவ தயாராக உள்ளோம்,'' என நியூசிலாந்து பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் கூறினார்.
பிரதமர் மோடியுடன் இணைந்து ஆக்லாந்து நகரில் இந்திய வம்சாவளியினர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது : கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 25 கோடி பேர் வறுமையில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளனர். விமான நிலையங்களின் எண்ணிக்கையும் இரு மடங்காகி உள்ளதுது. 95 ஆயிரம் கிமீ., தூரத்திற்கு புதிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
நிலவின் தென் பகுதியில் இந்தியா விண்கலத்தை தரையிறக்கி உள்ளது. இந்த சாதனையை படைத்த முதல் நாடு என்ற பெருமை இந்தியாவுக்கு கிடைத்துள்ளது. ஜி 20 மாநாட்டை இந்தியா நடத்தியது. விரைவில் உலகின் 3வது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா மாற உள்ளது.
21ம் நூற்றாண்டை இந்தியா வடிவமைக்கும். உங்களுடன் இணைந்து அந்த எதிர்காலத்தை வடிவமைக்க நியூசிலாந்து விரும்புகிறது. எளிய வாழ்க்கையை துவக்கி உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயகத்தை வழிநடத்தும் பெருமை அவருக்கு கிடைத்துள்ளது. கோடிக்கணக்கான மக்களை வறுமையில் இருந்து அகற்றிய பெருமையும் கிடைத்துள்ளது. நமது காலத்தில் வாழும் முக்கியமான தலைவர் ஆவார். நியூசிலாந்தின் உண்மையான நண்பர்.
இந்தியா நியூசிலாந்து இடையே தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டுள்ளோம். இதன் மூலம் 140 கோடி மக்களை கொண்ட சந்தை நியூசிலாந்து ஏற்றமதியாளர்களுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. நியூசிலாந்தில் இந்திய தொழிலதிபர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
இந்தியா என்பது நாம் வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு நாடு மட்டுமல்ல. நாம் இணைந்து வளரும் தேசம். நாம் நம்பும் தேசம். பல ஆண்டுகளாக, இந்தியா - நியூசிலாந்து தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் சாத்தியமில்லை என்று கூறினர். ஆனால், பிரதமர் மோடியும் நானும் அதைச் சாதித்தோம். சாதனை நேரத்தில் அந்த ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் செய்து முடித்தோம்.
நியூசிலாந்தில் வசிக்கும்3,30,000 பேர் கொண்ட இந்திய வம்சாவளியினர் தற்போது நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு ஆண்டுதோறும் 3.53 லட்சம் கோடி பங்களிப்பை அளிக்கின்றனர். இது நமது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 9 சதவீதம். மேலும் இது 2,20,000 வேலைவாய்ப்புகளை தருகிறது. இவ்வாறு கிறிஸ்டோபர் லக்சன் பேசினார்.