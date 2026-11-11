தென்காசி மைய நூலகத்தில் ரூ.21 லட்சம் மதிப்புள்ள 2,200 போலி புத்தகங்கள் கண்டுபிடிப்பு!
தென்காசி மைய நூலகத்தில் ரூ.21 லட்சம் மதிப்புள்ள 2,200 போலி புத்தகங்கள் கண்டுபிடிப்பு!
ADDED : நவ 11, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 11, 2026 03:54 PM
கோவை ஈவெரா அறிவுலகம் நூலகத்தில் போலியான எழுத்தாளர்களின் பெயர்களின் பேரில் தயாரிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களின் பெயர்களில் இந்த புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றன.
போலி புத்தகங்கள் விவகாரம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் விமர்சனத்தை எழுப்பி இருக்க, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த பதிப்பங்களின் பெயர்களில் இதேபோன்று போலி புத்தகங்கள் உள்ளனவா என ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதில், தற்போது தென்காசி மைய நூலகத்தில் போலி புத்தகங்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் பெயர்களில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றன. மொத்தம் 2,200 புத்தகஙகள் சிக்கியுள்ளன. இதன் மதிப்பு ரூ.21 லட்சம் ஆகும். இதேபோல், பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தின் 93 போலி புத்தகங்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.