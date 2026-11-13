அசாமில் சோகம்; மினிபஸ் மீது லாரி மோதியதில் 23 பேர் பலி
அசாமில் சோகம்; மினிபஸ் மீது லாரி மோதியதில் 23 பேர் பலி
UPDATED : நவ 13, 2026 09:09 PM
ADDED : நவ 13, 2026 05:28 PM
UPDATED : நவ 13, 2026 09:09 PM ADDED : நவ 13, 2026 05:28 PM
அசாமின் காசிரங்காவில் இன்று (நவ.13) பிற்பகல் 3 மணி அளவில் போகாக்கட்டிலில் இருந்து நாகோன் பகுதிக்கு மினி பஸ் ஒன்று சென்று கொண்டு இருந்தது. பஸ்சில் ஏராளமான பள்ளி மாணவர்கள் இருந்துள்ளனர். ரோங்கோஜோன் என்ற இடத்தில் எதிர் திசையில் சரக்கு லாரி அதிவேகத்தில் வந்து கொண்டு இருந்தது. கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இவ்விரு வாகனங்ளும் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டன.
விபத்தில் மினி பஸ்சில் இருந்த பலர் உயிரிழந்துவிட்டனர். கிட்டத்தட்ட 20க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகி உள்ளதாக சம்பவ பகுதியில் மீட்புப்பணிகளில் ஈடுபட்ட குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். விபத்தை அறிந்த உள்ளூர் மக்களும், மீட்பு பணிகளில் உதவி செய்துள்ளனர்.
படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட பலரும் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. பலரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதால் பலி எண்ணிக்கை உயரும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
விபத்து பற்றி கோலாகாட் போலீஸ் எஸ்பி ஸ்வப்நீல் தேகா கூறுகையில்,' விபத்தில் 23 பேர் வரை இ,றந்துவிட்டதாக முதல்கட்ட அறிக்கை கிடைத்துள்ளது. சம்பவ இடத்திற்கு நேரிடையாக சென்று மீட்பு பணிகளை பார்வையிட்டு வருகிறோம். பஸ்சில் இருந்து பல உடல்கள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. பலி எண்ணிக்கை உயரலாம்' என்றார்.