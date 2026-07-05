பாக்.,கில் பதுங்கிய 23 பேர் பயங்கரவாதிகளாக அறிவிப்பு!: 'உபா' சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை
பாக்.,கில் பதுங்கிய 23 பேர் பயங்கரவாதிகளாக அறிவிப்பு!: 'உபா' சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை
ADDED : ஜூலை 05, 2026 02:34 AM
ADDED : ஜூலை 05, 2026 02:34 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
லஷ்கர் - இ - தொய்பா பயங்கரவாத அமைப்பின் நிறுவனர் ஹபீஸ் முகமது சயீத்துடன் நெருக்கமானவர்கள், ஜெய்ஷ் - இ - முகமது மற்றும் லஷ்கர் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்புள்ளவர்கள் என 23 பேரை, 'உபா' எனப்படும், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள்
தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பயங்கரவாதிகளாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
நம் நாட்டின் பாதுகாப்பு படைகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது, 'ட்ரோன்' எனப்படும் ஆளில்லா சிறிய ரக விமானம் மூலம் ஆயுதங்கள் கடத்துவது, இளைஞர்களை மூளை சலவை செய்து பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு ஆட்களை சேர்ப்பது, பயங்கரவாத செயல்களுக்கு நிதி திரட்டுவது உள்ளிட்ட குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்களை மத்திய அரசு தீவிரமாக கண்காணித்து வந்தது.
சதி செயல்
இந்நிலையில், இந்த குற்றங்களில் 23 பேர் ஈடுபட்டதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, லஷ்கர் - இ - தொய்பா பயங்கரவாத அமைப்பின் நிறுவனர் ஹபீஸ் முகமது சயீத்தின் நெருங்கிய கூட்டாளிகளான அப்துல் ரவுப், ராணா இப்திஹார் உட்பட 23 பேரை, மத்திய அரசு நேற்று பயங்கரவாதிகள் பட்டியலில் சேர்த்தது.
இதில், 17 பேர் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்தவர்கள்; ஆறு பேர் நம் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றாலும், அவர்கள் தற்போது பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் இருந்து பயங்கரவாத செயல்களை துாண்டிவிட்டு வருகின்றனர்.
இது குறித்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியதாவது:
பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக பூஜ்ய சகிப்புத்தன்மை என்ற பிரதமர் மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வையை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பயங்கரவாதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 23 பேரும் நம் நாட்டிற்கு எதிராக பயங்கரவாத சதிச் செயல் புரிந்தவர்கள்.
பயங்கரவாத தாக்குதல்கள், ஆயுத கடத்தல், எல்லையில் ஊடுருவல், பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி திரட்டுவது, ஆட்கள் சேர்ப்பது என தேச துரோக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டவர்கள்.
நம் நாட்டையும், மக்களையும் பயங்கரவாதத்தில் இருந்து காப்பாற்ற பிரதமர் மோடி உறுதிபூண்டுள்ளார். அதற்காகவே 23 பேரும், 'உபா' சட்டத்தின் கீழ் பயங்கரவாதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
அதிகாரம்
கடந்த 2019ல், 'உபா' சட்டம் திருத்தப்பட்ட பின், பயங்கரவாத அமைப்புகள் மட்டுமின்றி, தனிநபர்களையும் பயங்கரவாதிகளாக அறிவிக்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு வழங்கப்பட்டது.
இந்த புதிய அறிவிப்புடன், 'உபா' சட்டத்தின் கீழ் பயங்கரவாதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 80 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
பயங்கரவாதிகளாக அறிவித்து, அதற்கான பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டவர்களின் சொத்துக்களை முடக்குவது, நிதி பரிவர்த்தனைகளை தடை செய்வது, ஆயுதங்கள் வாங்குவதை தடை செய்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை, என்.ஐ.ஏ., எனப்படும் தேசிய புலனாய்வு முகமையால் மே ற்கொள்ள முடியும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.