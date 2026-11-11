அமெரிக்காவில் இருந்து சீனாவுக்கு 2.40 லட்சம் 'சிப்'கள் கடத்தல்!: 'என்விடியா' நிறுவனருடன் உறவில் இருந்த உளவாளி பெண் உதவி
அமெரிக்காவில் இருந்து சீனாவுக்கு 2.40 லட்சம் 'சிப்'கள் கடத்தல்!: 'என்விடியா' நிறுவனருடன் உறவில் இருந்த உளவாளி பெண் உதவி
ADDED : நவ 11, 2026 10:29 PM
ADDED : நவ 11, 2026 10:29 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் முன்னணி, 'சிப்' தயாரிப்பு நிறுவனமான, 'என்விடியா' நிறுவனரும், தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான ஜென்சன் ஹுவாங், 63, உடன் இருந்த ரகசிய உறவை பயன்படுத்தி ஆலிஸ் ஹுவாங், 42, என்ற சீன உளவாளி பெண், சீனாவுக்கு 2.40 லட்சம் செயற்கை நுண்ணறிவு, 'சிப்'களை சட்டவிரோதமாக அனுப்பியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சீனாவுக்கு அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான சிப்கள் கிடைப்பதை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், அமெரிக்க அரசு அவற்றுக்கான ஏற்றுமதிக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
குறிப்பாக, 'என்விடியா' நிறுவனம் தயாரிக்கும், 'எச்100, எச்200' வகை சிப்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிப்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால், அவற்றின் விற்பனை மற்றும் வினியோகத்தை அமெரிக்கா கண்காணித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், சீன உளவு அமைப்பான எம்.எஸ்.எஸ்., உடன் தொடர்புடையவராக அமெரிக்க அரசு சந்தேகிக்கும் ஆலிஸ் ஹுவாங் என்ற பெண், 'என்விடியா' நிறுவன தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங்குடன் ரகசிய உறவில் இருந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இவர், தன் கணவர் மற்றும் சகோதரியுடன் இணைந்து சீனா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பல்வேறு நிறுவனங்களை உருவாக்கியுள்ளார். அந்த நிறுவனங்களின் வாயிலாக, 'என்விடியா' சிப்களை வாங்கி சீனாவுக்கு அனுப்பியதாக அமெரிக்காவின், 'தி இன்பர்மேஷன்' பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
மேலும் அந்த செய்தியில் கூறியுள்ளதாவது:
சிங்கப்பூரை தலைமையிடமாகக் கொண்ட, 'மெகாஸ்பீடு இன்டர்நேஷனல்' என்ற தரவுதள சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் குழுவில் 2023 மார்ச்சில் ஆலிஸ் ஹுவாங் இணைந்தார். இந்நிறுவனம் 202-3 -- 25ல் 43,092 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான செயற்கை நுண்ணறிவு சிப்களை வாங்கி உள்ளது. இவை சீனாவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
மேலும், இந்தோனேஷியாவில் உள்ள, 'மெகாஸ்பீட்' நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனம் வாயிலாகவும் சீனாவுக்கு சிப்கள் சென்றுள்ளன. அதே ஆண்டு ஜூனில் சீனாவில் ஆலிஸ் உடன் தொடர்புடையவர்கள் ஷாங்காய் நகரில், 'ஷாங்காய் செஞ்சுரி லிடாங்' என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினர்.
நிறுவனம் துவங்கிய மூன்றே மாதத்தில், 'என்விடியா' நிறுவனத்தின் முன்னுரிமை பெற்ற கொள்முதல் நிறுவனங்கள் பட்டியலில் இந்நிறுவனம் இடம்பிடித்தது. இதனால், 'என்விடியா' சிப்களை முன்னுரிமை அடிப்படையில் பெறும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
இந்த நிறுவனங்களின் நெட்வொர்க் வாயிலாக, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் சீனாவுக்கு 2.40 லட்சம் சிப்கள் அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இவற்றில் பெரும்பாலானவை, 'எச்100, எச்200' வகை சிப்கள். ஜென்சன் ஹுவாங்குடன் ஆலிஸ் ஹுவாங்குக்கு இருந்த தனிப்பட்ட உறவே இந்த சிப்கள் கொள்முதலுக்கு முக்கிய காரணம். செயற்கை நுண்ணறிவு சிப்கள் அனுப்புவதில் தாமதம் ஏற்பட்டாலோ, விநியோகத் தொடரில் பிரச்னை ஏற்பட்டாலோ, ஆலிஸ் தலையிட்டு அவற்றை சரிசெய்து வந்தார்.இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.