டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு 25 சதவீதம் ஊதியம் உயர்வு: அமைச்சர் விக்னேஷ்
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு 25 சதவீதம் ஊதியம் உயர்வு: அமைச்சர் விக்னேஷ்
ADDED : ஜூலை 07, 2026 05:43 PM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 05:43 PM
சென்னை; டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு 25 சதவீதம் ஊதியம் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளதாக அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறி உள்ளார்.
இதுகுறித்து அவரது பேட்டி;
டாஸ்மாக் பணியாளர்களின் பிரச்னைகளை முதல்வர் கனிவோடு கேட்டு, 25 சதவீதம் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். அதன்படி உதவி விற்பனையாளர்களுக்கு ரூ.14,340ல் இருந்து ரூ.17, 925 ஊதிய உயர்வாக வழங்கப்படும்.
விற்பனையாளர்களுக்கு ரூ.15, 530ல் இருந்து ரூ.19,413 ஆக உயர்த்தப்படும். சூபபர்வைசர்களுக்கு ரூ.17, 850ல் இருந்து ரு.22,313 ஆக ஊதியம் உயர்த்தப்படுகிறது.
அதாவது ஊழியர்களுக்காக 110.74 கோடி ரூபாய் ஊதியத்திற்காக கூடுதலாக ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. மொத்தமாக ரூ.573. 72 கோடி ஊதியத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த துறையில் இது வரை இப்படி ஒரு ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட்டதே கிடையாது.
டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் 20 ஆண்டுகால கோரிக்கையான இஎஸ்ஐயும் தரப்பட வேண்டும் என்று முதல்வர் கூறி இருக்கிறார். இனி அவர்கள் 10 ரூபாய் காரணத்தை சொல்லக்கூடாது.
பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வாங்குவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. கள்ளத்தனமாக மது விற்கப்படுவதை தடுத்துள்ளோம். டாஸ்மாக் பார் உரிமம் 2 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறியுள்ளார்.