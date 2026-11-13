என்விடியாவின் சிஇஓ பதவிக்கான பரிசீலனையில் 3 இந்திய வம்சாவளியினர்
என்விடியாவின் சிஇஓ பதவிக்கான பரிசீலனையில் 3 இந்திய வம்சாவளியினர்
ADDED : நவ 13, 2026 10:21 PM
ADDED : நவ 13, 2026 10:21 PM
- நமது சிறப்பு நிருபர்-
உலகளவில் சிப் உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ள என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி(சிஇஓ) ஜென்சன் ஹூவாங். சிங்கப்பூரை சேர்ந்த டேட்டா சென்டர் நிறுவனத்தின் நிர்வாகியான அலீஸ் ஹூவாங் உடன் நெருங்கிய உறவு ஏற்பட்டது.
இவர் சீன உளவாளியாக செயல்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இவர், என்விடியா நிறுவனத்தின் சிப்களை சீனாவுக்கு கடத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அலீஸ் ஹூவாங் உடன் உள்ள உறவை ஒப்புக் கொண்ட ஹதுவாங் ஜென்சன், அதற்கு மன்னிப்பு கோரினார். சிஇஓ, தலைவர் உள்ளிட்ட பதவியில் இருந்து விலகினார். இடைக்கால சிஇஓ ஆக கொலேட் கிரெஸ் நியமிக்கப்பட்டார். முழுநேர சிஇஓவை தேடும் பணி நடப்பதாக என்விடியோ நிர்வாக குழு அறிவித்தது.
இந்நிலையில், அந்த பதவிக்கு 11 பேரின் பெயர்கள் பரிசீலனையில் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில், இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த சஞ்சய் மெஹ்ரோத்ரா, நிகேஷ் அரோரா, தாமஸ் குரியன் ஆகியோரின் பெயர்களும் அடக்கம்.
சஞ்சய் மெஹ்ரோத்ரா, மெமரி சிப் தயாரிப்பு நிறுவனமான மைக்ரான் நிறுவனத்தின் சிஇஓ ஆக பல ஆண்டுகளாக உள்ளார். இதன் தயாரிப்புகளை என்விடியா பயன்படுத்துகிறது. இதனால், இவருக்கும் என்விடியா நிறுவனத்துக்கும் நெருங்கிய உறவு உள்ளது.
நிகேஷ் அரோரா, பாலோ ஆல்டோ நெட்வொர்க் நிறுவனத்தின் சிஇஓ ஆகவும் தாமஸ் குரியன் கூகுள் கிளவுட் சிஇஓ ஆகவும் உள்ளனர்.
இவர்களை தவிர்த்து கொலேட் கிரெஸ், இயன் பெக், ரேனே ஹாஸ், பாட் ஜெல்சிங்கர், லிசா சு, மாட் மூர்ப்பி, ஜானி ஸ்ரோஜி, டிம் குக் ஆகியோரின் பெயர்களும் பரிசீலனையில் உள்ளன.