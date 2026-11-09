சாலையில் கண்டெடுத்த 30 பவுன் நகை; போலீசில் ஒப்படைத்த முதியவருக்கு குவியும் பாராட்டு!
சாலையில் கண்டெடுத்த 30 பவுன் நகை; போலீசில் ஒப்படைத்த முதியவருக்கு குவியும் பாராட்டு!
UPDATED : நவ 09, 2026 05:08 PM
ADDED : நவ 09, 2026 05:07 PM
UPDATED : நவ 09, 2026 05:08 PM ADDED : நவ 09, 2026 05:07 PM
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டத்தில், சாலையில் கண்டெடுத்த 30 பவுன் நகையை போலீசில் ஒப்படைத்த முதியவருக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகின்றன.
தென்காசி மாவட்டம், அரியப்பபுரத்தை சேர்ந்த சுப்பிரமணியன், 68. வாகனத்தில் சென்றபோது, பையை தவறவிட்டார். அதில், ரூ.30 லட்சம் மதிப்பு 245 கிராம் தங்க நகை, ரூ.5,000 பணம் இருந்தன. அவ்வழியாக சென்ற மேட்டூரைச் சேர்ந்த பாப்பையா, 76, என்பவர் பையை எடுத்து பார்த்தார். அதில் தங்க நகைகள், பணம் இருப்பதை அறிந்தார். உடனடியாக பாவூர்சத்திரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தார்.
பாவூர்சத்திரம் இன்ஸ்பெக்டர் வேல்கனி உரியவரிடம் நகைகள் மற்றும் பணத்தை ஒப்படைத்தார். நேர்மையுடன் செயல்பட்ட முதியவர் பாப்பையாவை போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டினர்.