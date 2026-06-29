மியான்மர் முன்னாள் ஆட்சியாளர் ஆங் சான் சூச்சி உயிருடன் இருக்கிறாரா? ஆதாரம் கேட்கிறார் இளைய மகன்
மியான்மர் முன்னாள் ஆட்சியாளர் ஆங் சான் சூச்சி உயிருடன் இருக்கிறாரா? ஆதாரம் கேட்கிறார் இளைய மகன்
ADDED : ஜூன் 29, 2026 11:58 AM
ADDED : ஜூன் 29, 2026 11:58 AM
மியான்மர் முன்னாள் ஆட்சியாளர் ஆங் சான் சூச்சி உயிருடன் இருக்கிறார் என்பற்கு ஆதாரம் தருமாறு அவரது இளைய மகன் கிம் அரிஸ் ராணுவ ஆட்சிக்குழுவிற்கு சவால் விடுத்துள்ளார்.
நமது நிருபர்
தெற்காசிய நாடான மியான்மரில், 2021ம் ஆண்டு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆங் சான் சூச்சி, 80, தலைமையிலான ஜனநாயகத்துக்கான தேசியக் கட்சியின் ஆட்சியை கவிழ்த்து, ராணுவம் அதிகாரத்தை கைப்பற்றியது. அதன் பின், ஊழல் மற்றும் நாட்டின் ரகசியங்களை வெளியிட்டது உட்பட பல குற்றச்சாட்டுகளில், சூச்சிக்கு 33 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
சமீபத்தில் பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டு, அவருடைய தண்டனைக்காலம் 27 ஆண்டுகளாகவும், பின், 18 ஆண்டுகளாகவும் குறைக்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் எந்த சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் என்ற தகவல்கள் வெளியிடப்படாமல் வைக்கப்பட்டிருந்தது. கடந்த மே மாதம் அவரை வீட்டுச் சிறைக்கு மாற்றியுள்ளதாக, அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் லண்டனில் வசித்து வரும் ஆங் சான் சூகியின் இளைய மகன் கிம் அரிஸ் ராணுவக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள தனது தாயின் விடுதலைக்காகவும், மியான்மரின் அரசியல் கைதிகளுக்காகவும் சர்வதேச அளவில் தீவிர பிரசாரங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
தற்போது அவர் ஆங் சான் சூச்சி உயிருடன் இருக்கிறார் என்பற்கு ஆதாரம் தருமாறு அவரது இளைய மகன் கிம் அரிஸ் ராணுவ ஆட்சிக்குழுவிற்கு சவால் விடுத்துள்ளார். வீட்டு காவலில் மாற்றப்பட்டதாக ராணுவ ஆட்சிக்குழு கூறியது குறித்தும் கடுமையான சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: ஆங் சான் சூச்சி உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதற்கு நாட்டின் ராணுவம் தலைமையிலான அரசு உறுதியான ஆதாரங்களை வழங்க வேண்டும். அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்து வருகிறது என்பது தான் எங்களுக்குக் கிடைக்கும் ஓரே செய்தி. மியானமர் சிறையில் சூழல் மிகவும் கொடூரமானது.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனக்கு வந்த ஒரு கடிதமே அவருடனான தனது கடைசி நேரடித் தொடர்பு. நான் அரசியலில் இருக்க விரும்பவில்லை. ஆனால் எனது தாயின் விடுதலைக்கு குரல் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இவ்வாறு கிம் அரிஸ் கூறினார்.