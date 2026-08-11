துாய பெட்ரோல் உங்க அப்பா வீட்டிலிருந்து வருமா? எத்தனால் கலப்பை எதிர்ப்போருக்கு பா.ஜ., கேள்வி
துாய பெட்ரோல் உங்க அப்பா வீட்டிலிருந்து வருமா? எத்தனால் கலப்பை எதிர்ப்போருக்கு பா.ஜ., கேள்வி
ADDED : ஆக 11, 2026 06:36 AM
ADDED : ஆக 11, 2026 06:36 AM
ரேவா: பெட்ரோலில் எத்தனால் கலக்கும் நடைமுறையை ஆதரித்து பேசிய பா.ஜ., - லோக்சபா எம்.பி., ஜனார்தன் மிஸ்ரா, 70, ''சுத்தமான பெட்ரோல் உங்க அப்பா வீட்டில் இருந்து வருமா?'' என, அந்த நடைமுறையை எதிர்ப்போரை பார்த்து கேள்வி எழுப்பினார்.
நாட்டின் பெட்ரோல், டீசல் தேவைக்காக அதிகளவில் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. இதை படிப்படியாக குறைக்கும் நோக்கில், மத்திய அரசின் உத்தரவுப்படி, பெட்ரோலில், 20 சதவீதம் எத்தனால் கலப்பது, கடந்த ஏப்., முதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளது. இதற்கு ஒருசில தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், முதல்வர் மோகன் யாதவ் தலைமையில், பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கும் மத்திய பிரதேசத்தின் ரேவா மாவட்டத்தில் இருந்து, போபால் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தின் கொல்கட்டாவை இணைக்கும் புதிய விமான சேவைகளை தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சி, நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
இதில், பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், ரேவா லோக்சபா - எம்.பி.,யுமான ஜனார்தன் மிஸ்ரா பங்கேற்றார்.
போராட்டம்
நிகழ்ச்சியில், ஜனார்தன் மிஸ்ரா பேசியதாவது: நாட்டின் பெட்ரோல், டீசல் தேவையில், 20 சதவீதம் மட்டுமே உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. 80 சதவீதம் வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.
தற்போது, மேற்காசிய பிராந்தியத்தில் போர் சூழல் நிலவுவதால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் கூடுதலாக, 18,000 கி.மீ., சுற்றி வந்து கச்சா எண்ணெயை வாங்கி வருகிறோம்.
பெட்ரோலில், 20 சதவீதம் எத்தனால் கலக்க வேண்டும் என, பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தி வருகிறார். ஆனால், எத்தனால் கலக்கக்கூடாது; சுத்தமான பெட்ரோல் தான் வேண்டும் என, ஒருசில தரப்பினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
தேவையற்றவை
அவர்களை பார்த்து ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன்... சுத்தமான பெட்ரோல் உங்க அப்பா வீட்டிலிருந்தா வரும்? சுத்தமான பெட்ரோலே நாட்டில் இல்லாத போது, அது எங்கிருந்து வரும்?
தென் அமெரிக்க நாடான பிரேசிலில், வாகனங்கள் எந்த பிரச்னையும் இல்லாமல், 100 சதவீதம் எத்தனாலில் இயங்குகின்றன.
அப்படியிருக்கையில், நம் நாட்டில் அது சாத்தியமாகாதா? எத்தனால் கலப்புக்கான எதிர்ப்புகள் தேவையற்றவை. இன்றைய உலகில் பணவீக்கம் மிகக் குறைவாகவும், வேலைவாய்ப்பு மிக அதிகமாகவும் உள்ள ஒரே நாடு, இந்தியா தான். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.