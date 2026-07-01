பிறப்புரிமைக் குடியுரிமை விவகாரம்; சீன அதிபரை கிண்டல் செய்த அதிபர் டிரம்ப்
பிறப்புரிமைக் குடியுரிமை விவகாரம்; சீன அதிபரை கிண்டல் செய்த அதிபர் டிரம்ப்
ADDED : ஜூலை 01, 2026 08:09 AM
ADDED : ஜூலை 01, 2026 08:09 AM
அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் பிறப்புரிமை குடியுரிமை தொடர்பான தீர்ப்புக்குப் பிறகு, அதிபர் டிரம்ப் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கிற்கு கிண்டலாக வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
நமது நிருபர்
அமெரிக்காவில் பிறந்த சில குழந்தைகளுக்குத் தானாகவே குடியுரிமை கிடைப்பதை மறுக்கும் டிரம்பின் முயற்சிக்கு அந்நாட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் தடை விதித்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, 6 : 3 என்ற பெரும்பான்மை தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
அமெரிக்காவில் பிறக்கும் எந்தக் குழந்தைக்கும், இயற்கையாகவே அமெரிக்க குடியுரிமை வழங்கும், 160 ஆண்டு கால சட்டத்தை திருத்தும் வகையிலான அதிபரின் உத்தரவு செல்லாது என்று தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை அதிபர் டிரம்ப் கடுமையாக சாடியுள்ளார். அவர் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கிற்கு கிண்டலாக வாழ்த்து தெரிவித்தார். பிறப்புரிமை குடியுரிமையை முடிவுக்குக் கொண்டுவர டிரம்ப் எடுத்த முயற்சி தோல்வியடைந்த நிலையில், இந்த வெற்றி சீனாவிற்குச் சொந்தமானது.
சீன பெற்றுள்ள பிறப்புரிமைக் குடியுரிமைக்கான மாபெரும் வெற்றிக்காக எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.