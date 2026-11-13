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-நமது நிருபர்-
கோவை ஈ.வெ.ரா., பெயரில் உள்ள நுாலகத்தில் 'அகல்விளக்கு', 'பீனிக்ஸ்' பதிப்பகங்களின் போலி புத்தகங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதனால் தமிழகம் முழுவதும் நுாலகங்களில் உள்ள அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தின் போலி புத்தகங்களை அகற்றும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், கோவை உள்ள நூலகஙகளில் புத்தகங்களின் தன்மை குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தினர்.
2 நாட்கள் நடத்திய ஆய்வில் மொத்தமாக கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள நூலகங்களில் இருந்து 3808 போலி புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன; தொடர்ந்து ஆய்வு நடந்து வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஈவெரா நூலக ஊழலை தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நூலகங்களில் ஆய்வு நடத்தி முழுவீச்சில் போலி நூல்களை அதிகாரிகளை அகற்றி வருகின்றனர்.
கோவை நூலகங்களில் 3,808 போலி புத்தகங்கள் அகற்றம்
கோவை நூலகங்களில் 3,808 போலி புத்தகங்கள் அகற்றம்
ADDED : நவ 13, 2026 11:17 AM
ADDED : நவ 13, 2026 11:17 AM
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-நமது நிருபர்-
கோவை ஈ.வெ.ரா., பெயரில் உள்ள நுாலகத்தில் 'அகல்விளக்கு', 'பீனிக்ஸ்' பதிப்பகங்களின் போலி புத்தகங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதனால் தமிழகம் முழுவதும் நுாலகங்களில் உள்ள அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தின் போலி புத்தகங்களை அகற்றும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், கோவை உள்ள நூலகஙகளில் புத்தகங்களின் தன்மை குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தினர்.
2 நாட்கள் நடத்திய ஆய்வில் மொத்தமாக கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள நூலகங்களில் இருந்து 3808 போலி புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன; தொடர்ந்து ஆய்வு நடந்து வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஈவெரா நூலக ஊழலை தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நூலகங்களில் ஆய்வு நடத்தி முழுவீச்சில் போலி நூல்களை அதிகாரிகளை அகற்றி வருகின்றனர்.