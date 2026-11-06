ஆந்திராவில் முரசு புயலில் சிக்கி காசிமேடு மீனவர்கள் 4 பேர் பலி; 5 பேரை தேடும் பணி தீவிரம்
ஆந்திராவில் முரசு புயலில் சிக்கி காசிமேடு மீனவர்கள் 4 பேர் பலி; 5 பேரை தேடும் பணி தீவிரம்
ADDED : நவ 06, 2026 05:26 AM
ADDED : நவ 06, 2026 05:26 AM
சென்னை: சென்னை காசிமேட்டில் இருந்து கடலில் மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்களில் ஒன்பது பேர், 'முரசு' புயலில் சிக்கி மாயமான நிலையில், நான்கு பேரின் உடல்கள், ஆந்திர மாநிலம் ஓங்கோல் அருகே கரை ஒதுங்கியுள்ளன; இது, சென்னை மீனவர்கள் மத்தியில் பெருத்த சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து, கடந்த அக்., 29ம் தேதி, செல்வழகன் என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகு மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் சென்றது. படகில், காசிமேட்டைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் சூர்யா, 49 தலைமையில், குப்பன், 48, மோகன், 47, முருகன், 48, குப்புசாமி, 58, அரவிந்த், 40, நாராயணன், 57, திருவொற்றியூர், திருச்சினாங்குப்பத்தைச் சேர்ந்த ராஜேஷ், 52, விஜயகாந்த், 44 உள்ளிட்ட ஒன்பது பேர் மீன்பிடிக்க ஆழ்கடலுக்கு சென்றனர்.
ஆந்திர மாநிலம் நிசாம் பட்டினம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது, 'முரசு' புயல் எச்சரிக்கை கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து, கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த மூன்று படகுகள் ஆந்திராவின் ராமாயபட்டினம் துறைமுகத்திலும், ஒரு படகு நிசாம்பட்டினம் துறைமுகத்திலும் நிறுத்தப்பட்டன. தமிழக மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களின் படகுகள் பாதுகாப்பாக இருப்பதை, கடந்த, 2ம் தேதி தமிழக அதிகாரிகள் உறுதி செய்ததாக, பிரகாசம் கலெக்டர் ராஜா பாபு தெரிவித்தார்.
மறுநாளான, 3ம் தேதி நிசாம்பட்டினம் துறை முகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த படகில் இருந்த ஒன்பது மீனவர்களும், அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்காமல் ராமாயபட்டினம் நோக்கிப் புறப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, புயலில் சிக்கியதில், படகின் இன்ஜின் பழுதாகியுள்ளது. இதையடுத்து, கடலோர காவல் படையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, மீட்புப் பணிகள் தொடங்கின. அதன்பின், ஒன்பது மீனவர்களையும் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், மீனவர்கள் மாயமாகி மூன்று நாட்களாகியும், எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை எனக்கூறி, உறவினர்கள், 200க்கும் மேற்பட்டோர், காசிமேட்டில் உள்ள மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை நேற்று முற்றுகையிட்டனர். தொடர்ந்து கண்ணீர் மல்க, சூரியநாராயணா சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. விரைவாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, அரசு தரப்பில் போலீசார் உறுதி அளித்ததை அடுத்து, அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.
அமைச்சர் விரைவு
இதற்கிடையில், ஆந்திராவில் ஓங்கோல் கடற்பகுதியில், ஐந்து பேர் உடல் கரை ஒதுங்கியிருப்பதாக தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து, மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் மற்றும் மாயமான மீனவர்களின் உறவினர்கள் அடங்கிய குழுவினருடன், ஆர்.கே.நகர் தொகுதி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,வும், நிதியமைச்சருமான மரியவில்சனும் ஆந்திராவிற்கு விரைந்துள்ளார்.
விசாரணை
அமைச்சர் மரியவில்சல் கூறியதாவது: எந்த ஒரு பாதுகாப்பு அம்சமும் இன்றி, புயலில் படகு ஆழ்கடலுக்கு சென்றுள்ளது. இந்த சம்பவத்திற்கு அதிகாரிகளே பொறுப்பேற்க வேண்டும். இதுதொடர்பாக படகு உரிமையாளரிடம் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது. கடலில் மாயமான மீனவர்களின் உறவினர்களுடன் ஆந்திராவிற்கு செல்கிறேன். அங்கேயே முகாமிட்டு, உடல்களை சென்னை கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
கணவர் தான் ஆணிவேர்
எங்களுக்கு, யாமினி, மணிஷ்குமார் என, இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். அக்., 29ம் தேதி, காசிமேட்டில் இருந்து மீன்பிடிக்க ஆழ்கடலுக்கு சென்றனர். சனிக்கிழமைதான், அவரிடம் கடைசியாக பேசினோம். எங்கள் குடும்பத்தின் ஆணிவேரே, கணவர் தான்.
- கவிதா, 44, மீனவர் விஜயகாந்தின் மனைவி, திருச்சினாங்குப்பம், திருவொற்றியூர்.
செய்வதறியாமல் உள்ளோம்
என் தந்தை சூர்யா நவ., 2ம் தேதி திங்களன்று எங்களுக்கு கடைசியாக, மொபைல் போனில் அழைத்தார். அதன்பின், எந்த தகவலும் இல்லை. மூன்று நாட்களாக, நிலைமை குறித்து அறிய முற்படுகிறோம். எங்களுக்கு எந்த உறுதியான தகவலையும் அதிகாரிகள் கூறவில்லை. கரை ஒதுங்கியிருப்போரின் உடல்களை அடையாளம் காண, எங்கள் அண்ணன் பரத்ஈஸ்வரன் ஆந்திரா சென்றுள்ளார். எங்கள் குடும்பமே, செய்வதறியாமல் உள்ளோம்.
- சபரீஸ்வரன், 23; படகு ஓட்டுநர் சூர்யாவின் மகன், காசிமேடு.