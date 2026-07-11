மாமல்லபுரத்தில் மின்சாரம் தாக்கி 4 பேர் பலி; ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணியின் போது விபரீதம்
மாமல்லபுரத்தில் மின்சாரம் தாக்கி 4 பேர் பலி; ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணியின் போது விபரீதம்
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 09:11 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:11 PM
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 09:11 PM ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:11 PM
செங்கல்பட்டு: மாமல்லபுரத்தில் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணியின்போது மின்சாரம் தாக்கி 4 பேர் உயிரிழந்தனர்.
மாமல்லபுரம் இசிஆர் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் தங்கும் விடுதிக்கு போர்வெல் அமைக்கும் பணி நடந்து கொண்டிருந்தது.இந்தப் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டிருந்த போது, போர்வெல் குழாய் தாழ்வாக சென்ற மின்கம்பியின் மீது எதிர்பாராதவிதமாக உரசியுள்ளது.
இதில், பிரபு, 22, பாலாஜி,32, பாட்ஷா,45, ராஜேந்திரன், 55, ஆகியோர் மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். அவர்களின் உடல்கள் பிரேதபரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நேரலை
மாமல்லபுரத்தில் மின்சாரம் தாக்கி 4 பேர் மரணம் அடைந்தது தொடர்பான செய்தி தினமலர் இணையதளம் மற்றும் சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.