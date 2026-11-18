நாட்டை உலுக்கிய 436 பேரிடர்கள்; 30 ஆண்டுகளில் 78,000 பேர் பலி
நாட்டை உலுக்கிய 436 பேரிடர்கள்; 30 ஆண்டுகளில் 78,000 பேர் பலி
ADDED : நவ 18, 2026 02:20 AM
ADDED : நவ 18, 2026 02:20 AM
புதுடில்லி: நாட்டில் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட 436 இயற்கை பேரிடர்களில் சிக்கி, 78,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாகவும், 14 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் சர்வதேச காலநிலை பற்றிய ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த, 'ஜெர்மன்வாட்ச்' என்ற தன்னார்வ அமைப்பு, 'காலநிலை இடர் குறியீடு 2027' என்ற தலைப்பில் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த 1996 முதல் 2025 வரையிலான 30 ஆண்டுகளில் உலகம் முழுதும் ஏற்பட்ட தீவிர வானிலை நிகழ்வுகள் குறித்து இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
இதில், உலகம் முழுதும் கிட்டத்தட்ட 10,000 தீவிர வானிலை நிகழ்வுகள் பதிவாகியுள்ளன. இவற்றில் சிக்கி 9.16 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 550 கோடிக்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை கணக்கில் கொண்ட பின்னரும், 47 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த பட்டியலில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளாக டொமினிகா, மியான்மர், ஹோண்டுராஸ் ஆகியவை முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ளன. அடுத்தடுத்த இடங்களில் லிபியா, ஹைதி, கிரெனடா ஆகிய நாடுகள் உள்ளன.
நம் நாட்டில் மட்டும் 436 தீவிர வானிலை நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இவற்றால் 78,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாக அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், 14 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பொருளாதார இழப்பும் நம் நாட்டுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.