அரசு உதவி பெறும் விடுதியில் தங்கியிருந்த 4 மாணவியர், காப்பாளர் ஏரியில் மூழ்கி பலி:திருவண்ணாமலை அருகே சோகம்
அரசு உதவி பெறும் விடுதியில் தங்கியிருந்த 4 மாணவியர், காப்பாளர் ஏரியில் மூழ்கி பலி:திருவண்ணாமலை அருகே சோகம்
UPDATED : நவ 09, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:50 PM
UPDATED : நவ 09, 2026 07:06 PM ADDED : நவ 09, 2026 03:50 PM
திருவண்ணாமலை அடுத்த ஆணாய்பிறந்தான் கிராமத்தில், அரசு உதவி பெறும் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மையம், டி.டி.எச்., கோர் டிரஸ்ட் என்ற அமைப்புடன் இணைந்து இயங்குகிறது.இங்கு, 46 மாணவியர் தங்கி, அரசு பள்ளிகளில் படித்து வருகின்றனர். இதில், 34 மாணவியர் தீபாவளிக்காக விடுமுறையில் சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்ளனர். விடுதியில், 12 மாணவியர் மட்டும் இருந்தனர்.
மதியம், 1:00 மணி அளவில், ஆணாய் பிறந்தான் கிராமத்தை சேர்ந்த விடுதி காப்பாளர் தேன்மொழி, மாணவியர், உட்பட, 12 பேர், இந்த மையத்தை ஒட்டி பின்புறமுள்ள சமுத்திரம் ஏரியில் குளிக்க சென்றனர்.
அப்போது, இந்த மையத்தின் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளிகள், 'ஏரியில் குளிக்க செல்ல வேண்டாம்' என, மாணவியர் மற்றும் விடுதி காப்பாளரை எச்சரித்தனர். அதை மீறி அவர்கள் ஏரியில் குளிக்க இறங்கியபோது, சில மாணவியர் சேற்றில் சிக்கி, நீரில் மூழ்கினர்.
இதைப்பார்த்து, உடன் சென்ற சக மாணவியர் அலறி கூச்சலிட்டனர். விடுதி காப்பாளர் தேன்மொழி, மூழ்கிய மாணவியரை காப்பாற்ற முயன்றார். அந்த நேரத்தில், ஏரியிலிருந்து தப்பிய, 7 மாணவியர் பொதுமக்களை உதவிக்கு அழைத்தனர்.
அதற்குள் தேன் மொழி மற்றும் நான்கு மாணவியர் என, 5 பேர் நீரில் மூழ்கி பலியாகினர். பின்னர், அங்கு கட்டட பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளர்கள், ஏரியில் இறங்கி, 5 பேரின் சடலத்தையும் மீட்டனர்.
கலெக்டர் வந்தனா கார்க் மையத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினார். திருவண்ணாமலை மேற்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்