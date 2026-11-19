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நமது நிருபர்
தீவிர புயலான “அக்வான்”, கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 5 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. நர்சாபூருக்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தென்கிழக்கே சுமார் 480 கி.மீ தொலைவிலும், சென்னைக்கு கிழக்கே 560 கி.மீ தொலைவிலும், நிலை கொண்டிருந்தது.
வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 20ம் தேதி நண்பகலுக்குள், நர்சாபூர் மற்றும் பூரிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில், கரை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அப்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 90 முதல் 100 கி.மீ வேகத்திலும், அவ்வப்போது 110 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
5.கி.மீ வேகத்தில் நகரும் அக்வான் புயல்; நவம்பர் 20ல் கரையை கடக்கிறது!
5.கி.மீ வேகத்தில் நகரும் அக்வான் புயல்; நவம்பர் 20ல் கரையை கடக்கிறது!
ADDED : நவ 19, 2026 06:27 AM
ADDED : நவ 19, 2026 06:27 AM
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நமது நிருபர்
தீவிர புயலான “அக்வான்”, கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 5 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. நர்சாபூருக்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தென்கிழக்கே சுமார் 480 கி.மீ தொலைவிலும், சென்னைக்கு கிழக்கே 560 கி.மீ தொலைவிலும், நிலை கொண்டிருந்தது.
வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 20ம் தேதி நண்பகலுக்குள், நர்சாபூர் மற்றும் பூரிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில், கரை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அப்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 90 முதல் 100 கி.மீ வேகத்திலும், அவ்வப்போது 110 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.