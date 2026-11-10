தீபாவளிக்கு அரசு விடுமுறை கோரி அமெரிக்காவில் மசோதா தாக்கல்
தீபாவளிக்கு அரசு விடுமுறை கோரி அமெரிக்காவில் மசோதா தாக்கல்
ADDED : நவ 10, 2026 10:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 10:56 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் உள்ள வெளிநாட்டு வம்சாவளியினர்களில் இந்தியர்கள் இரண்டாமிடத்தில் உள்ளனர். தொழில்நுட்பம், மருத்துவம், பொறியியல் என பல துறைகளில் ஏராளமான இந்தியர்கள் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்து வருகின்றனர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்க அதிபர் இல்லமான வெள்ளை மாளிகையில் தீபாவளி பண்டிகை விமரிசையாக கொண்டாடப்படும். இருப்பினும் தீபாவளிக்கு தேசிய விடுமுறை இல்லை. கலிபோர்னியா, நியூஜெர்சி உள்ளிட்ட சில மாகாணங்கள் மற்றும் நகரங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை மட்டும் உள்ளது.
இந்நிலையில், 'தீபாவளி விடுமுறை நாள் சட்டம்' என்ற பெயரில் ஒரு மசோதா அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையில் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மசோதாவை இந்திய வம்சாவளி எம்.பி.,க்களான ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி, சுஹாஸ் சுப்ரமணியம், ரோ கண்ணா, அமி பேரா உட்பட 19 பேர் ஆதரித்துள்ளனர்.
ஆசிய பசிபிக் அமெரிக்கக் குழுவின் தலைவரான, எம்.பி., கிரேஸ் மெங் இதுகுறித்து கூறுகையில், “அமெரிக்காவில் ஆங்காங்கே ஹிந்து மற்றும் தெற்காசிய சமூகங்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தீபாவளிக்கு அரசு விடுமுறை வழங்கி அங்கீகரிப்பது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு உணர்வை அளிக்கும். இந்த மகிழ்ச்சியான பண்டிகையை தேசிய விடுமுறையாக மாற்றுவது நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ளது,” என்றார்.