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திமுக ஆட்சியில் போக்குவரத்து கழகத்தில் விடப்பட்ட 5 டெண்டர்கள் ரத்து!

திமுக ஆட்சியில் போக்குவரத்து கழகத்தில் விடப்பட்ட 5 டெண்டர்கள் ரத்து!

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 05:23 PM

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 05:23 PM

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சென்னை: திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் போக்குவரத்து கழகத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 5 டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன. இதற்கான உத்தரவை தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ளது.

புதிய பஸ்கள் வாங்குவது, பல்வேறு உபகரணங்களை கொள்முதல் செய்வது. மினி பஸ்களுக்கு கூடு கட்டும் பணிகள் உள்ளிட்ட டெண்டர்கள் முந்தைய ஆட்சிக்காலத்தில் வெளியிடப்பட்டிருந்தன. அவற்றில் விதிமீறல்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்ட நிலையில், ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

அதன்படி தற்போது போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு 60,000 டயர்கள் வாங்க வெளியிடப்பட்ட டெண்டரும், பஸ்களில் இருப்பிடத்தை அறியும் கருவி(GPS), அவசர கால பொத்தான்(Panic Button) ஆகியவற்றை பொருத்த கோரப்பட்ட 5 டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன.

டெண்டர்களில் வெளிப்படைத் தன்மை இல்லாததால் ரத்து செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. விரைவில் புதிய டெண்டர்கள் வெளியிடும் பணிகள் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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