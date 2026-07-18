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அரசு கட்டணத்திற்கு இணையாக 500 ஆம்னி பஸ்கள் இயக்க தயார்

அரசு கட்டணத்திற்கு இணையாக 500 ஆம்னி பஸ்கள் இயக்க தயார்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:25 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:25 AM

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சென்னை: 'தமிழக அரசு ஒத்துழைப்பு தந்தால், 500 ஆம்னி பஸ்களை, அரசு பஸ் கட்டணத்தில் இயக்க நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்' என, அனைத்து ஆம்னி பஸ் உரிமையளார்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, அந்தச் சங்கத்தின் நிறுவன தலைவர் பாண்டியன், தலைவர் இளங்கோவன் ஆகியோர், தலைமை செயலகத்தில், நேற்று அளித்த பேட்டி: தமிழகத்தில் பயணியர் தேவை அதிகரித்துள்ளதால், ஆம்னி பஸ்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஆம்னி பஸ்களில் கட்டண உயர்வு என்ற குற்றச்சாட்டு, பல்வேறு ஆண்டுகளாக நீடித்து வருகிறது.

அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், முதல்வர் தனிப்பிரிவில், அனைத்து ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் மனு அளித்துள்ளோம்.

தமிழக அரசு எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்றால், 500 ஆம்னி பஸ்களையும், அரசு பஸ் கட்டணத்தில் இயக்க தயாராக உள்ளோம். தமிழகத்தில் ஆம்னி பஸ்களுக்கு என, பிரத்யேகமாக, புதிய, 'பர்மிட்' வழங்க வேண்டும்.

தி.மு.க., ஆட்சியில் பஸ் பர்மிட் வழங்க, 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும். தற்போது, த.வெ.க., ஆட்சியில் ஊழலே இல்லை. இதை வரவேற்கிறோம்.

பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யும் நோக்கில், 500 பஸ்களை ஆண்டு முழுதும் அரசு பஸ் கட்டணத்தில் இயக்க தயாராக உள்ளோம். எங்கள் பிரச்னையை தீர்க்க, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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