நாடு முழுவதும் 58 பொறியியல் கல்லூரிகள் மூடல்; இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் அறிவிப்பு
நாடு முழுவதும் 58 பொறியியல் கல்லூரிகள் மூடல்; இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் அறிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 05, 2026 08:12 PM
ADDED : ஜூலை 05, 2026 08:12 PM
புதுடில்லி: நாடு முழுவதும் 2025 - 26ம் கல்வியாண்டில், 58 பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் மூடப்பட்டுள்ளதாக அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது.
மத்திய அரசின் ஏ.ஐ.சி.டி.இ., எனப்படும் அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சிலின் கீழ், நாடு முழுவதும் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கான தர உத்தரவாதம், தரநிலைகளை பராமரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ஆகியவற்றை ஏ.ஐ.சி.டி.இ., உறுதி செய்கிறது. விதிகளை மீறி செயல்படும் கல்லூரிகளை மூடுவதற்கான நடவடிக்கையையும் ஏ.ஐ.சி.டி.இ., எடுத்து வருகிறது.
இது குறித்து ஏ.ஐ.சி.டி.இ.,யின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: கடந்த 2025 - 26 கல்வியாண்டில் நாடு முழுதும் 58 பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. அடுத்தடுத்து நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது, குறைவான மாணவர் சேர்க்கை, ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு இணங்காதது போன்றவை கண்டறியப்பட்டன. இதையடுத்து, அவற்றை மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மூடப்பட்ட 58 கல்வி நிறுவனங்களில், மூன்று அரசு உதவி பெற்றவை; மற்றவை தனியார் நிதியுதவியுடன் செயல்பட்டு வந்தவை. உத்தர பிரதேசம், மஹாராஷ்டிராவில் தலா 12 கல்லூரிகளும், மத்திய பிரதேசத்தில் எட்டு கல்லூரிகளும், தெலுங்கானா மற்றும் பஞ்சாபில் தலா நான்கு கல்லூரிகளும் மூடப்பட்டுள்ளன. ஆந்திரா, ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் தலா மூன்று கல்லூரிகளும், குஜராத், கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா, தமிழகத்தில் தலா இரு கல்லூரிகளும் இந்த காலக்கட்டத்தில் மூடப்பட்டுள்ளன.
ஹரியானா, ஒடிஷா, உத்தராகண்ட், மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒரு கல்லூரி மூடப்பட்டுள்ளன. இந்த பொறியியல் கல்லூரிகளில் நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான முதலாமாண்டு மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட மாட்டார்கள். அங்கு பயின்று வரும் மாணவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. அவர்கள் அங்கேயே தங்கள் படிப்புகளை தொடரலாம். இந்த கல்லூரிகளில் படிப்பை முடித்த பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு, தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் பங்கேற்க அனுமதி வழங்கப்படும்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.