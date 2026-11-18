டில்லியில் 3 மாதத்தில் 6 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் இடிந்ததில் 22 பேர் பலி; தொடரும் விபத்திற்கு காரணம் இதுதான்!
டில்லியில் 3 மாதத்தில் 6 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் இடிந்ததில் 22 பேர் பலி; தொடரும் விபத்திற்கு காரணம் இதுதான்!
ADDED : நவ 18, 2026 08:15 AM
ADDED : நவ 18, 2026 08:15 AM
-நமது டில்லி நிருபர்-
டில்லியில் கடந்த சில மாதங்களாக அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் இடிந்து விபத்து ஏற்பட்டு வருகிறது. கடந்த செப்டம்பர் முதல் தற்போது நவம்பர் வரை 3 மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்தில் அடுத்ததடுத்து 6 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் இடிந்து விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த விபத்துகளில் 22 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 27 பேர் காாயம் அடைந்தனர்.
நகரில் உள்ள பழைமையான மற்றும் சிதிலமடைந்த கட்டடங்கள், அனுமதியற்ற கட்டுமானம் மற்றும் கட்டடப் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் போதுமான அளவு அமல்படுத்தாதது காரணமாக விபத்து நிகழ்ந்தது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. டில்லி தீயணைப்புத் துறையின் முன்னாள் தலைவர் அதுல் கார்க், கட்டடங்கள் இடிந்து விழுவதற்கு பெரும்பாலும் இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: முதலாவது, கட்டுமானத்திற்கு முன்பு முறையான கட்டமைப்பு மதிப்பீடு செய்யப்படாதது. கட்டடத்தின் வலிமை மற்றும் நிலைத்தன்மையை போதுமான அளவு பரிசோதிக்காமல், அடிக்கடி அவசரமாகக் கட்டடங்கள் கட்டப்படுகின்றன. இரண்டாவது காரணம் நீர் கசிவாக இருக்கலாம், இது ஒரு கட்டடத்தின் கட்டமைப்பு உறுதித்தன்மையை படிப்படியாக பலவீனப்படுத்துகிறது.
சொத்து உரிமையாளர்கள் பெரும்பாலும் கசிவின் அறிகுறிகளைப் புறக்கணித்து, சரியான நேரத்தில் பழுதுபார்ப்பு அல்லது பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளத் தவறுவதால், காலப்போக்கில் சேதம் மோசமடைந்து இடிந்து விழும் அபாயம் ஏற்படுகிறது. இதுவே டில்லி நகரில் உள்ள பழைய கட்டடங்கள் தொடர்ந்து இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது, என்றார்.