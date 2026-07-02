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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ ஜூன் மாதத்தில் 6.27 டி.எம்.சி., நிலுவை: ஆரம்பத்திலேயே கர்நாடகா அடாவடி

﻿ ஜூன் மாதத்தில் 6.27 டி.எம்.சி., நிலுவை: ஆரம்பத்திலேயே கர்நாடகா அடாவடி

﻿ ஜூன் மாதத்தில் 6.27 டி.எம்.சி., நிலுவை: ஆரம்பத்திலேயே கர்நாடகா அடாவடி

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ADDED : ஜூலை 02, 2026 10:29 PM

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ADDED : ஜூலை 02, 2026 10:29 PM

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சென்னை: ஜூன் மாதம் வழங்க வேண்டிய நீரில், 6.27 டி.எம்.சி.,யை கர்நாடகா விடுவிக்காதது, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்திற்கு, ஆண்டுதோறும் 177.25 டி.எம்.சி., காவிரி நீரை, கர்நாடகா அரசு வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மாதமும் வழங்க வேண்டிய நீரின் அளவை, காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் நிர்ணயம் செய்துள்ளது. நீர் வழங்கும் தவணை காலம், ஜூன் மாதம் துவங்கும். அதன்படி, 2026 - 27ம் ஆண்டுக்கான நீர் வழங்கும் காலம், கடந்த மாதம் தொடங்கியது.

ஆனால், இம்மாதம் 2.91 டி.எம்.சி., நீர் மட்டுமே, பிலிகுண்டுலு நீரளவை தளத்தை கடந்து, தமிழக எல்லைக்கு வந்துள்ளது. தொடக்க மாதத்திலேயே, 6.27 டி.எம்.சி., நீரை, கர்நாடகா அரசு நிலுவை வைத்துள்ளது. இதனால், டெல்டா மாவட்டங்களின் பாசனம், பல்வேறு மாவட்டங்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது. கர்நாடக அரசின் செயல், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நட்பு ரீதியாக அணுக முடிவு

இது குறித்து, நீர்வளத்துறை உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: தமிழகத்திற்கு ஜூன் மாதத்திற்கான நீரை, முறைப்படி திறக்க வேண்டும் என, சமீபத்தில் நடந்த, காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தில் உத்தரவிடப்பட்டது. இந்த உத்தரவை பின்பற்றாமல், கர்நாடகா அலட்சியம் காட்டி வருகிறது. கர்நாடகா அணைகளில், போதிய அளவு நீர் இருப்பு உள்ளது. நீர்வளத்துறை செயலர் வாயிலாக, இத்தகவல், முதல்வர் விஜய் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உள்ளது. கர்நாடகா முதல்வரிடம், தமிழகத்தின் நிலையை எடுத்து கூறி, நீரை விடுவிக்க வலியுறுத்தப்பட உள்ளது. முந்தைய ஆட்சியாளர்களை போல், சட்ட ரீதியாக அணுகாமல், நட்பு ரீதியாக அணுகுவது குறித்து, அரசு ஆலோசித்து வருகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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