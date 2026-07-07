ஒரே நாளில் 67 செ.மீ.,; புனேவை திணறடிக்கும் தொடர் மழை
ஒரே நாளில் 67 செ.மீ.,; புனேவை திணறடிக்கும் தொடர் மழை
ADDED : ஜூலை 07, 2026 08:24 PM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 08:24 PM
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையைத் தொடர்ந்து, புனேவின் லோனாவாலா பகுதியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 67 செ.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.
தென் மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் கடந்த நான்கு நாட்களாக கனமழை நீடித்தது. நேற்று மழை சற்று தனிந்தது. எனினும், புனேவின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது.
குறிப்பாக, புனே மாவட்டத்தில் உள்ள பிரபல மலைப் பிரதேசமான லோனாவாலாவில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 67 செ.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக, கடந்த இரண்டு நாட்களில் புனே மாவட்டத்தின் 22 இடங்களில் கடும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
ரயில் பாதைகள் சேதமடைந்ததால் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. மலைப்பாதையில் உள்ள அபாயகரமான இடங்களில், ரயில்வே கண்காணிப்பு பணியாளர்கள் சரியான நேரத்தில் எச்சரிக்கை அளித்ததால் எந்த ரயிலும் நிலச்சரிவில் சிக்கவில்லை.
மும்பை - புனே விரைவுச்சாலையில் போக்குவரத்து முடங்கியது. புனே மாவட்டத்தின் மலைப் பகுதிகளுக்கு இன்றும் அதி கனமழைக்கான 'ரெட் அலெர்ட்' விடுக்கப்பட்டுள்ளது.