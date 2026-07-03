நம் நாட்டில் 85 ஆயிரம் ரூபாய்; இந்தியாவில் வெறும் 35 ரூபாய்: அமெரிக்க இளம்பெண் வீடியோ வைரல்
நம் நாட்டில் 85 ஆயிரம் ரூபாய்; இந்தியாவில் வெறும் 35 ரூபாய்: அமெரிக்க இளம்பெண் வீடியோ வைரல்
ADDED : ஜூலை 03, 2026 08:52 PM
ADDED : ஜூலை 03, 2026 08:52 PM
புதுடில்லி: இந்தியாவில் ரூ.35க்கு விற்பனை ஆகும் மருந்து விலை அமெரிக்காவில் ரூ.85 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக அமெரிக்க இளம்பெண் ஒருவர் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி உள்ளது.
இது தொடர்பாக லிஸ் என்ற பெயர் கொண்ட அந்த பெண்ணின் வீடியோ இன்ஸ்டாகிராம் சமூக ஊடகத்தில் வெளியாகி உள்ளது.
அதில் அவர் கூறியதாவது: உலகில் பல மருந்துகளின் விலை இந்தியாவில் குறைவாக உள்ளது. எனது உறவினருக்கு ரத்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். ரெவிலிமிட் என்ற மருந்தை எடுத்து வருகிறார். அமெரிக்காவில் இந்த மாத்திரையின் விலை900 டாலர். அதாவது 85 ஆயிரம் ரூபாய். இதனை நான் உறுதி செய்தேன். இந்தியாவில் இந்த மருந்தின் விலை 35 ரூபாய் முதல் 300 ரூபாய் வரை உள்ளது. இந்தியா அரசு தனது மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் சுகாதார வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ஆனால், அமெரிக்காவில், நாங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறோம். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வீடியோவுக்கு இதுவரை 7,72,000 பார்வைகள் கிடைத்துள்ளன. பல ஆயிரம் கமெண்ட்கள் வந்துள்ளன.