பிரீமியர் லீக்கில் நடந்த 9 வீரர்கள் பரிமாற்றம்; பஞ்சாப்பில் ஹர்திக் பாண்டியா... வெளியானது அறிவிப்பு
பிரீமியர் லீக்கில் நடந்த 9 வீரர்கள் பரிமாற்றம்; பஞ்சாப்பில் ஹர்திக் பாண்டியா... வெளியானது அறிவிப்பு
ADDED : நவ 11, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 11, 2026 10:15 AM
மும்பை: அடுத்தாண்டு நடக்கும் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடருக்கான மினி ஏலம் டிசம்பர் 16ம் தேதி கோவாவில் நடக்கிறது. இதையொட்டி, பரிமாற்றம் மூலம் வீரர்களை வாங்குவதில் ஒவ்வொரு அணி நிர்வாகமும் முனைப்பு காட்டி வருகின்றன. தக்க வைக்கப்பட்ட வீரர்களின் பட்டியலை நவ.,17க்குள் சமர்ப்பிக்க பிசிசிஐ கெடு விதித்துள்ளது.
இதுவரையில் 9 வீரர்கள் பரிமாற்ற முறையில் அணி மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
ரிஷப் பன்ட் லக்னோவில் இருந்து டில்லிக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருக்கான தொகை ரூ.15 கோடி. பன்ட்டுக்கு பதிலாக டில்லியில் இருந்து லக்னோவுக்கு குல்தீப் யாதவ் (13.5 கோடி) கொடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழக வீரர் நடராஜனை டில்லியிடம் இருந்து ரூ.5 கோடிக்கு ஹைதராபாத் எடுத்துள்ளது. அவருக்கு பதிலாக ஜூசன் ஹன்சாரியை (ரூ.40 லட்சம்) கொடுத்துள்ளது.
ஹைதராபாத் அணிக்கு கலீல் அகமது (ரூ.4.8 கோடி). நாதன் எல்லீஸ் (ரூ.2 கோடி) கொடுத்த விட்டு, லிவிங்ஸ்டன்(ரூ.6 கோடி), எட்வர்ட்ஸ் (ரூ.3 கோடி) ஆகியோரை சென்னை ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது.
மும்பை அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவை பரிமாற்றத்தில் எடுக்க பஞ்சாப், சென்னை, கோல்கத்தா அணிகள் கடும் போட்டியிட்டன. இறுதியில் பஞ்சாப் அவரை ரூ.18 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. இதற்கு முன்பு ஹர்திக் பாண்டியா மும்பையில் ரூ.16.35 கோடி வாங்கியிருந்தார். ஹர்திக்கிற்கு பதிலாக, அர்ஷ்தீப் சிங்கை (ரூ.18 கோடிக்கு மும்பை எடுத்துள்ளது. இதனை பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.