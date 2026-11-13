5 ஆண்டுகளில் 9.25 லட்சம் பேர்! முன்னேறிய பொருளாதார நாடுகளில் குடியுரிமை பெற்றவர்கள் பட்டியலில் இந்தியர்கள் முதலிடம்
5 ஆண்டுகளில் 9.25 லட்சம் பேர்! முன்னேறிய பொருளாதார நாடுகளில் குடியுரிமை பெற்றவர்கள் பட்டியலில் இந்தியர்கள் முதலிடம்
ADDED : நவ 13, 2026 07:48 AM
ADDED : நவ 13, 2026 07:48 AM
நமது நிருபர்
2020 முதல் 2024 வரையிலான ஐந்து ஆண்டுகளில் 9.25 லட்சம் இந்தியர்கள் முன்னேறிய பொருளாதார நாடுகளின் குடியுரிமையைப் பெற்றுள்ளனர் என பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. வளர்ந்த நாடுகளின் குடியுரிமையைப் பெற்றவர்கள் பட்டியலில் இந்தியா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது
2015ம் ஆண்டு முதல் 2019ம் ஆண்டு வரை காலகட்டத்தில் 6.54 லட்சம் இந்தியர்கள் முன்னேறிய பொருளாதார நாடுகளில் குடியுரிமையைப் பெற்றிருந்தனர். 2020-2024 காலகட்டத்தில் 41.4% அதிகரித்து 9.25 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் உள்ளிட்ட 38 முன்னேறிய பொருளாதார நாடுகளில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 87 லட்சம் பேர் புதிய குடியுரிமை பெற்றுள்ளனர்.
2024ம் ஆண்டில் மட்டும் 2.30 லட்சம் இந்தியர்கள் குடியுரிமையைப் பெற்றுள்ளனர். அதிகபட்சமாக கனடாவில் 87,320 பேரும், அமெரிக்காவில் 48,820 பேரும், ஆஸ்திரேலியாவில் 28,969 பேரும் குடியுரிமை பெற்றுள்ளனர். முன்னேறிய பொருளாதார நாடுகளுக்கு இந்தியர்கள் குடிபெயர்வது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது என்பதை தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தியர்கள் வேலை மற்றும் படிப்புக்காக குடிபெயர்ந்து வருகின்றனர்.