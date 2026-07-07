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116 வயதில் திருப்பதி மலை படியேறி சுவாமி தரிசனம் செய்த பாட்டி

116 வயதில் திருப்பதி மலை படியேறி சுவாமி தரிசனம் செய்த பாட்டி

ADDED : ஜூலை 07, 2026 12:45 AM

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 12:45 AM

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திருப்பதி: கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த 116 வயது மூதாட்டி, திருமலை திருப்பதியில் 3,550 படிக்கட்டுகள் ஏறி சென்று ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்தார்.

கர்நாடகாவைச் சேர்ந்தவர் மூதாட்டி நவ நீதம்மா, இவர் தன் குடும்பத்தினருடன் திருப்பதி திருமலையில் உள்ள வெங்கடேஸ்வர பெருமாளை தரிசிக்க, அலிபிரி பாதை வழியே நடந்தே சென்றார். 9 கி.மீ., தொலைவுள்ள இந்த பாதையில், 3,550 படிகள் உள்ளன. அத்தனை படிகளிலும் மூதாட்டி நடந்தே செல்லும் காட்சி சமூக வலைதளத்தில் வேகமாக பரவியது.

இதை அறிந்த கோவில் நிர்வாகம், அந்த பாட்டி, வி.ஐ.பி.,க்களுக்கான சிறப்பு திவ்ய தரிசனத்தில் ஏழுமலையானை தரிசிக்க நேற்று காலை ஏற்பாடு செய்தது. இது பற்றி அறிந்த ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, மூதாட்டியை பாராட்டி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், 'உண்மையான பக்திக்கு வயது பொருட்டே அல்ல. திருப்பதி ஏழுமலையானின் தெய்வீக தரிசனத்தை பெற, கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த 116 வயது மூதாட்டி நடந்தே திருமலைக்கு சென்றதை கண்டு வியந்தேன்' என, குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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