போயிங் விமானத்தை வீட்டுத் தோட்டத்தில் புதைத்த பிரிட்டன் பொறியாளர்!
போயிங் விமானத்தை வீட்டுத் தோட்டத்தில் புதைத்த பிரிட்டன் பொறியாளர்!
ADDED : நவ 11, 2026 11:57 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:57 AM
லண்டன்: இங்கிலாந்தின் டெர்பிஷையர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் டேவ் பில்லிங்ஸ்,45. பொறியாளரான இவர், சொந்தமாக தொழில் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார்; சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்களையும் வெளியிட்டு வருகிறார். இவர், பேஸ்புக் மார்க்கெட் பிளேஸ் மூலம் பழைய போயிங் 737 விமானத்தை ரூ.5 லட்சத்திற்கு வாங்கியுள்ளார். அதை வீட்டின் பின்புறத் தோட்டத்தில் புதைத்து, 'மேன் கேவ்' எனப்படும் நிலத்தடி பொழுதுபோக்கு அறையாக மாற்றியுள்ளார்.
தனது யோசனையை நண்பர்களிடம் தெரிவித்த போது, அவர்கள் போதிய ஆதரவு தெரிவிக்காத நிலையில், அவரது 7 வயது மகன் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டியுள்ளார்.
இந்த திட்டத்தில் பில்லிங்ஸ் உறுதியாக இருப்பதை உணர்ந்த நண்பர், விமானத்தை கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தார். நண்பர்கள், தன்னார்வலர்களின் உதவியுடன், 3 டன் எடையுள்ள அந்த விமானத்தின் உடல் பகுதியை தனது தோட்டத்திலிருந்த 14 அடி ஆழப் பள்ளத்திற்குள் பெரிய கிரேன் உதவியுடன் இறக்கினார்.
அந்த விமானத்தைப் புதைத்து, அதைத் தனது தோட்டத்திற்கு அடியில் ஏற்கனவே இருக்கும் மற்றொரு நிலத்தடி அறையுடன் இணைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளார். அதில் கேமிங் மிஷின்கள் உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்கு வசதிகளை அமைத்து, வரும் பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் பணியை முடிக்க இலக்கு வைத்துள்ளார்.
1993ல் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த போயிங் 737-500 விமானம், ஈஸ்ட் மிட்லண்ட்ஸ் விமான நிலையத்திலிருந்து பல நகரங்களுக்கு சேவைகளை வழங்கியுள்ளது. தனது கடைசிப் பயணத்தை 2013ல் நிறைவு செய்தது.