இந்தியாவின் கடல்சார், சரக்குப் போக்குவரத்துத் துறைக்கு பெரும் உத்வேகம்; பிரதமர் மோடி
இந்தியாவின் கடல்சார், சரக்குப் போக்குவரத்துத் துறைக்கு பெரும் உத்வேகம்; பிரதமர் மோடி
ADDED : அக் 28, 2026 08:42 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:42 PM
-நமது நிருபர்-
கிராமப்புற நிர்வாகக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், ஒருங்கிணைந்த கிராம வளர்ச்சியை முன்னெடுக்கவும் ரூ.7,395 கோடி மதிப்பிலான பிரதமரின் வளர்ச்சி அடைந்த கிராம தன்னாட்சித் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
உலகத்தரம் வாய்ந்த விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்திச் சூழலை உருவாக்கும் நோக்கில், கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தித் திட்டத்திற்கும், உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ரூ.10,000 கோடி மதிப்பீட்டில் கண்டெய்னர் தயாரிப்புத் திட்டத்திற்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இது குறித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: இந்தியாவின் கடல்சார் மற்றும் சரக்குப் போக்குவரத்துத் துறைக்கு ஒரு பெரும் உத்வேகம்; கண்டெய்னர் உற்பத்தி ஊக்குவிப்புத் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள உற்பத்தியாளர்களுக்கு நிதி உதவி;
உலகளவில் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த, தரச் சான்றிதழ் பெற்ற கண்டெய்னர்கள்; இறக்குமதியைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கும். அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தித் திட்டம் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும்.
முதலீட்டு வாய்ப்புகள் மற்றும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான ஆதரவு அளிப்பது; ஆராய்ச்சி, புத்தாக்கம் மற்றும் திறன் மேம்பாடு, தரத்தின் மீது கவனம், அதிக வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
மேக் இன் இந்தியா, ஆத்மநிர்பர் பாரத் மற்றும் இந்தியாவின் உலகளாவிய விளையாட்டு லட்சியங்களுக்கு ஒரு பெரும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.