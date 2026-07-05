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வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்; வானிலை மையம் அறிவிப்பு

வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்; வானிலை மையம் அறிவிப்பு

ADDED : ஜூலை 05, 2026 02:30 PM

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 02:30 PM

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புதுடில்லி; வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, தாழ்வ மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது.

வடமேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது. பின்னர் இந்த தாழ்வு பகுதியானது, ஒடிஷா-மேற்கு வங்க கடலோர பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறியது.

இந் நிலையில், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுபகுதி, தாழ்வ மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்து உள்ளது.

இதுகுறித்த வானிலை மையம் அறிக்கை;

காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வடக்கு ஒடிஷா கடலோர பகுதியில் கரை கடக்கக்கூடும். பாலசோருக்கு 50 கிமீ தென் கிழக்கில், மேற்கு வங்கம் டிக்காவுக்கு 60 சிமீ தென் கிழக்கிலும் மையம் கொண்டுள்ளது.

பின்னர், வடக்கு ஒடிஷா-வடக்கு சத்தீஸ்கர் வழியாக நகரக்கூடும். அப்போது அங்கு மழைக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

இவ்வாறு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறி உள்ளது.

தமிழக வானிலை நிலவரம்



தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இன்று முதல் ஜூவை 11 வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. சென்னையில் இன்றும் நாளையும் சில இடங்களில் மிதமான மழையை எதிர்பார்க்கலாம்.

வங்கக்கடல், அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 65 கிமீ வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும், எனவே அப்பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம். கோவை நீலகிரியில் இடியுடன் கூடிய கனமழை இன்று பெய்யும்.

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